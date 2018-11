An diesem Freitag öffnet wieder der Weihnachtsmarkt in Wiesloch seine Pforten. Gut drei Wochen dauert der "Wieslocher Weihnachtszauber". Unser Archivfoto zeigt den Marktplatz während des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Kurz vor dem 1. Advent ist es wieder so weit: Am 25. November beginnt der "Wieslocher Weihnachtszauber" auf dem Markt- und dem evangelischen Kirchplatz und lockt bis einschließlich 18. Dezember all jene an, die sich auf Weihnachten einstimmen wollen. Bereits zum dritten Mal findet die "längere Variante" statt und dies mit wachsendem Erfolg. "Wir haben insgesamt 20 Buden, in denen Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden. Und diese Buden waren bereits im September ausgebucht", freute sich Michael Maier vom Verein Stadtmarketing, der den mehr als dreiwöchigen "Weihnachtszauber" organisiert. Den Startschuss gibt Oberbürgermeister Dirk Elkemann am kommenden Freitag, 25. November, um 17 Uhr auf dem Markplatz, mit dabei ist der evangelische Posaunenchor Wiesloch.

Das erfolgreiche Konzept, Idylle und Besinnlichkeit mit Musik zu verbinden, wird verstärkt fortgesetzt. "Wir haben eigens ein größeres Zelt gekauft, um so noch mehr Besuchern ein Dach über dem Kopf bieten zu können", so Klaus Michael Schindlmeier vom Vorstand des Stadtmarketing-Vereins. Im Zelt wird es gleich am Eröffnungsabend Livemusik mit der Band "Wahlweise" geben und an den Folgetagen sind die verschiedensten Auftritte geplant. Olli Roth ist mit von der Partie (am 27. November ab 18 Uhr), am 29. November tritt der Chor der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule auf und tags darauf steht mit "The Fresh Coconuts" eine afrikanische Trommelgruppe auf der Bühne. Stefan Zirkel schaut mit seiner Band "So!" am 2. Dezember vorbei und am 3. Dezember, einem Samstag, ist der Nikolaustag (leicht verfrüht allerdings) eingeplant. Die "Nachtigallen" treten ebenso auf (7. Dezember) wie beispielsweise die Chöre der Gerbersruh- und Schillerschule (6. beziehungsweise 13. Dezember).

"Wir haben versucht, in Zusammenarbeit mit dem Palatin und mit Unterstützung von Edgar Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, das alle Altersgruppen ansprechen soll", so Maier. Basteln und Schminken für die kleinen Besucher ist ebenfalls wieder vorgesehen und auch das beliebte Karaoke ist erneut im Programm (am 8. Dezember).

Angebote für alle Altersgruppen

Ein gemeinschaftliches Weihnachtsliedersingen wird geboten und für die sportiven Besucher stehen am 13. Dezember die "Wieslocher Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen" auf dem Programm. Allerdings hat man sich für eine Bahn aus Kunststoff entschieden, da echtes Eis mit Blick auf die Wetterprognosen wohl kaum "durchhalten" würde.

Das Angebot in den Weihnachtsbuden wird noch vielfältiger sein. "Wir haben wechselnde Besetzungen, so teilen sich insgesamt 35 Betreiber die 20 Holzhütten mit dem Vorteil, dass wir unseren Besuchern auch wechselnde Angebote bieten können. Bei mehr als drei Wochen ist dies sicherlich ein Vorteil", erläutert Maier. In erster Linie präsentieren sich die Vereine der Weinstadt, aber auch gewerbliche Händler sind mit dabei. Traditionelles Kunsthandwerk, Schmuck, Handarbeiten und weihnachtliche Dekorationen werden ebenso angeboten wie zahlreiche Glühweinvariationen und natürlich viele Köstlichkeiten für den kleinen und großen Hunger. "Bisher hat alles bestens geklappt, alle ziehen an einem Strang und wir werden seitens der Stadt, so durch den Bauhof, optimal unterstützt", freut sich Maier über den gelungenen Schulterschluss.

Bürgermeister Ludwig Sauer hofft, dass sich auch der Einzelhandel und Wieslocher Unternehmen mit einbringen. Dies nicht nur mit weihnachtlicher Dekoration und Illumination. Er hat auch einen anderen einen Vorschlag parat. "Organisieren Sie doch ein ungezwungenes After-Work-Glühwein-Treffen mit Ihren Mitarbeitern an einem der zahlreichen Stände und genießen Sie leckere vorweihnachtliche Angebote." Geöffnet ist der "Wieslocher Weihnachtszauber" montags bis freitags von 16.30 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr.

Fi Info: Eine Broschüre mit dem kompletten Programm liegt in vielen Geschäften in der Stadt und im Rathaus aus, ebenso im Internet abrufbar unter www.wiesloch.de oder www.wieslochbummeln.de.