Wird bald auch in Wiesloch nach Öl gebohrt, so wie es im hessischen Riedstadt-Crumstadt bereits geschieht. Die Entscheidung soll im kommenden Jahr fallen. Foto: Rhein-Petroleum

Wiesloch. (aot) Lösen Erdölfunde in naher Zukunft die finanziellen Probleme der Stadt Wiesloch? Dieser Gedanke mag dem einen oder anderen Gemeinderat vielleicht gekommen sein, als Michael Suana, Geologe und Technischer Geschäftsführer der Firma "Rhein-Petroleum", im Technischen Ausschuss der Stadt über das ehemalige Ölfeld "Rot" (nicht zu verwechseln mit der Gemeinde Rot) nördlich der A 6 und westlich von Frauenweiler berichtete. Bereits in den 1930er Jahren erschlossen, wurden dort noch zwischen 1953 und 1963 rund 62.000 Tonnen Erdöl gefördert. Aufgrund deutlich verbesserter Bohrmethoden könne sich Rhein-Petroleum vorstellen, auf diesem Altfeld wieder Öl zu fördern, führte Suana aus. Außerdem sei es möglich, dass sich unter dem bereits bekannten noch ein weiteres Feld befinde. Auf Nachfrage erklärte er, dass das Altfeld außerhalb des Naturschutzgebietes liege.

Das Heidelberger Unternehmen hat sich darauf konzentriert, einheimische Erdölfelder mit neuen Technologien zu erschließen und zu erweitern. Für Gebiete im Unterallgäu, im hessischen Ried, bei Weinheim sowie im Bereich zwischen Karlsruhe und Walldorf hat es bereits Konzessionen für die Suche nach Erdöl erworben. "Die Ökobilanz einheimisch geförderten Öls ist gegenüber importiertem Rohöl bedeutend besser", stellte Suana heraus, der in Wiesloch den Ablauf von der Genehmigung bis hin zu einer möglichen Probebohrung erläuterte.

Sollte sich das Unternehmen zu einer Probebohrung im Altfeld "Rot" entschließen, werde unter Berücksichtigung der Infrastruktur und der Schutzgebiete nach einer geeigneten Pachtfläche für den Bohrplatz gesucht. Dabei soll die Stadt, wie Suana betonte, eng eingebunden werden. Anschließend werde beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau eine Betriebserlaubnis beantragt. Die Probebohrungen werden mit einer mobilen Anlage ausgeführt, die danach wieder abgebaut wird. Dafür benötige man etwa die Fläche eines Fußballfeldes. Gebohrt werde teleskopartig mit mehreren ineinander gelegten Rohren, die mit Zement abgedichtet sind.

Sei Öl vorhanden, werde über mehrere Monate hinweg die Förderrate gemessen, um zu prüfen, ob eine Förderung wirtschaftlich lohne. Der Untergrund werde komplett abgedichtet, sodass keine Schadstoffe in den Boden und das Grundwasser gelangen könnten, erklärte Suana. Das Öl werde bei kleineren Produktionsmengen mit dem Lkw zur nächsten Raffinerie gebracht, in der Regel seien dies wenige Fahrzeuge am Tag. Sollten sich die Erwartungen für eine wirtschaftliche Verwertung nicht bestätigen, werde das Bohrloch wieder verfüllt, der Bohrplatz zurückgebaut und renaturiert.

Wie Suana ausdrücklich betonte, beschäftigt sich die Firma Rhein-Petroleum ausschließlich mit konventioneller Erdölförderung und keinesfalls mit "Fracking", dem hydraulischen Aufbrechen von Öl und Gas aus dem Gestein, das nach Meinung vieler Kritiker mit großen Umweltbelastungen verbunden ist. Bei der konventionellen Förderung werde der natürliche Aufwärtsdrang des Öls genutzt, das sich zusammen mit Wasser in porösem Gestein angesammelt habe. Um diesen Vorgang zu unterstützen, werde lediglich eine Elektropumpe eingesetzt. Nachfließendes Grundwasser fülle die Hohlräume wieder auf.

Zuallererst möchte das Unternehmen nun alte Karten und Aufzeichnungen über das ehemalige Bohrgebiet genauer unter die Lupe nehmen. Ob überhaupt die Genehmigung für eine Probebohrung zustande komme, stehe noch in den Sternen. "Aktuell haben wir keine konkreten Pläne", betonte Suana. Genaueres wisse man "frühestens Mitte kommenden Jahres".

Sollten sich die Räte schon Hoffnung auf sprudelnde Einnahmen für das Stadtsäckel gemacht haben, musste er diese leider enttäuschen. Bodenschätze gehörten grundsätzlich dem Land Baden-Württemberg, und selbst wenn Erdöl gefunden werde, sei die Fördermenge so gering, dass auch mit hohen Gewerbesteuereinnahmen nicht zu rechnen sei.