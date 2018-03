Wiesloch. (hds) Etwas weniger Müll als im Vorjahr, aber nach wie vor ungebrochenes Engagement bei Vereinen und Institutionen: Die Gemarkungsreinigung - über drei Samstage im März verteilt - wurde am vergangenen Wochenende abgeschlossen. Mit Begeisterung und mit Warnwesten sowie Greifzangen, die von der Stadt gestellt worden waren, waren wieder insgesamt rund 250 Freiwillige unterwegs, um sich um Weggeworfenes in Wald und Flur zu kümmern.

"Wir haben glücklicherweise immer weniger Schmuddelecken, bei denen man aufräumen muss", so Meinrad Singler, der seitens der Stadt die Aktion koordinierte und auch vor Ort den Helfern einen Besuch abstattete. Zumeist in Begleitung von OB Dirk Elkemann oder Bürgermeister Ludwig Sauer, die sich bei allen Beteiligten für den Einsatz bedankten.

Gefunden und eingesammelt wurden sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen in erster Linie Plastik, Flaschen, Dosen und Farbeimer. "Das ist ein besonderes Problem", erklärte Singer. Denn von der AVR werden speziell Behälter für Wandfarben nur in eingetrocknetem Zustand zurückgenommen. "Das dauert halt und so werden solche Behältnisse dann schon mal irgendwo abgestellt", so Singler.

Bei den Gartenfreunden Wiesloch, seit vielen Jahren mit dabei, hatten sich am letzten Wochenende 16 Helfer eingefunden, um rund um das eigene Gelände aufzuräumen. "So etwa 20 Säcke sind immerhin zusammengekommen", informierte der Vorsitzende Leopold Hager. Auch hier standen die Farbeimer im Mittelpunkt, aber auch Spuren von "wildem Feiern" in den Weinbergen, speziell in und um das Bussierhäusl.

Nach getaner Arbeit gab es im Vereinsheim Leberkäse mit Kartoffelsalat. Pro Teilnehmer spendiert die Stadt sechs Euro als Verköstigungszulage, außerdem nimmt die AVR den eingesammelten Müll kostenlos an.

Neu mit dabei in diesem Jahr war das Netzwerk Asyl mit dem "Café Mokka"; Einsatzgebiet war der Dämmelwald. Ansonsten waren es viele Stammteilnehmer, die sich bereits seit Jahren aufmachen, den Müll zu beseitigen. Ob der Kerweverein in Schatthausen oder die Stadtteilvereine in Baiertal, Altwiesloch und Frauenweiler: Alle ziehen mit. Man habe sich, so Meinrad Singler, bei der Gemarkungsreinigung bewusst auf die "Randgebiete" beschränkt, denn im innerstädtischen Bereich, so beispielsweise an den Kinderspielplätzen, sei der städtische Bauhof in regelmäßigen Abständen in Sachen Aufräumen unterwegs.