Wiesloch. (hds) Man geht "mit der Zeit": Ab sofort hat das Wieslocher Ehrenamtsbüro ein Internetportal, das schnell und unkompliziert alle Aktivitäten rund um ehrenamtliche Tätigkeit unterstützt. Anton Dillinger und Klaus Schmitt, beide selbst im Ehrenamtsbüro aktiv, haben in den letzten Wochen intensiv am "Wieslocher Ehrenamts-Portal" (WEP) gebastelt, unterstützt von einer Agentur, und die neue Errungenschaft jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter www.ehrenamtsportal-wiesloch.de können alle Interessierten unkompliziert mitmachen.

Die Plattform dient dem Ehrenamtsbüro als Vermittlungsbörse, Informations-, Verwaltungs- und Kommunikationsinstrument und steht darüber hinaus allen Mitbürgern und Organisationen zur Verfügung. Das neue Angebot richtet sich an alle, die ein Ehrenamt suchen, aber auch an alle Wieslocher Organisationen, die auf der Suche nach Ehrenamtlichen sind. Unter "Ich möchte mitmachen" finden Interessenten bald eine Vielzahl an Angeboten, unter denen sie wählen können.

Einrichtungen und Vereine, die für ehrenamtliche Aufgaben Engagierte suchen, können diese Seite nutzen, um ihre Angebote unter "Engagierte suchen" im "WEP" online zu stellen.

Mit viel Engagement und Arbeitseinsatz haben Dillinger und Schmitt schon mit einigen Organisationen einen Testlauf durchgeführt. "Die Erfahrungen waren allesamt positiv", fasste Dillinger zusammen. Insgesamt hatten 14 Wieslocher Einrichtungen teilgenommen. "Nun sind alle Wieslocher Institutionen und Vereine gefragt, das Portal mit Leben zu füllen und so ihre Angebote für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen", hoffen die Initiatoren auf rege Beteiligung.

Das Portal selbst ist in zwei Rubriken unterteilt. Unter dem Reiter "Organisationen" kann sich jede Organisation registrieren. Alle Teilnehmer haben ihren eigenen Bereich, den sie selbstständig verwalten können. Hier kann man so viele Angebote anlegen wie benötigt. Anfragen, Antworten, Kontakte, Informationen, Termine, Benutzer, Ansprechpartner, Vereinbarungen und vieles mehr werden an einer Stelle verwaltet und sind über jeden ans Internet angeschlossenen Computer abrufbar. Die Teilnahme ist kostenlos, eine spezielle Software nicht notwendig. Es gibt keine langen Umwege und Wartezeiten, die Kommunikation mit allen Beteiligten erfolgt direkt. Das Ehrenamtsbüro beschränkt sich im laufenden Betrieb auf moderierende und administrative Aufgaben. In der Einführungsphase unterstützt das Ehrenamtsbüro aktiv die Organisationen, die das wünschen. Auch kleinere Einrichtungen und Vereine können selbstverständlich mitmachen.

Unter dem Reiter "Ehrenämter finden" leitet eine Filtersuche die Interessierten zu Angeboten der Organisationen. Das Ehrenamtsportal listet viele Möglichkeiten für das ganz persönliche Engagement auf. Am Ende reicht ein Klick auf das "richtige" Angebot und man kann mit genau der Person Kontakt aufnehmen, die am besten darüber Bescheid weiß.

Selbstverständlich gibt es weiterhin die Sprechstunden des Ehrenamtsbüros (dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr im Raum 116 des Rathauses, Eingang gegenüber der evangelischen Stadtkirche). Bei Fragen kann man auch eine E-Mail an wep@ehrenamtsportal-wiesloch.de oder über das Kontaktformular auf der Portalseite "Kontakt" schicken.

Info:www.ehrenamtsportal-wiesloch.de