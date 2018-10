Walldorf. (rö) Die Stadt Walldorf wird an acht verschiedenen Standorten ein freies WLAN einrichten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Initiative war von der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ausgegangen, die einen entsprechenden Antrag bereits im Oktober 2013 gestellt hatte. "Immer mehr Informationen und Dienstleistungen sind internetbasiert", begründete Hans Wölz für die Grünen den Antrag. Man wolle, dass diese sowohl von Bürgern als auch Gästen der Stadt genutzt werden können. "Damit wird die Verweilqualität in Walldorf erhöht", sagte Wölz.

Wie der Erste Beigeordnete Otto Steinmann sagte, befürwortet die Verwaltung den Antrag. Zunächst soll an acht öffentlichen Plätzen für einen kostenlosen Highspeed-Internetzugang gesorgt werden: auf den Sportplätzen, in der Astoria-Halle, im Aqwa Bäderpark, an Drehscheibe und Lindenplatz, in der Hauptstraße, im Rathaus, im Astorpark und in der Sozialen Mitte. Mit der Umsetzung sollen die Stadtwerke Walldorf beauftragt werden. Durch den aktuellen Stand der Glasfaserinfrastruktur sei der Ausbau mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich. Die Stadtwerke gehen von einem Zeitfenster von drei bis sechs Monaten für die Installation aus. Das Investitionsvolumen bezifferte Steinmann auf "etwas mehr als 40.000 Euro", im laufenden Betrieb sollen die Kosten bei 4000 Euro pro Jahr liegen. Steinmann wies noch darauf hin, dass man "auch die lückenhafte Mobilfunkversorgung verbessern" müsse. Die Verwaltung arbeite bereits an einer Lösung.

Christian Winnes konnte die Zustimmung der CDU-Fraktion signalisieren. Mit dem freien WLAN werde die Lebensqualität von Bürgern und Gästen erhöht. Allerdings wünsche man sich eine "Nachtabschaltung", die so auch von 0 bis 6 Uhr beschlossen wurde. Elisabeth Krämer (SPD) sagte, damit werde der Innenstadtbereich vor allem für Jugendliche attraktiver, aber auch der Geschäftsstandort Walldorf. Günter Lukey (FDP) zeigte sich erfreut über die Maßnahme und bezeichnete die Stadtwerke als "idealen Partner". Wegen der "nonstop" Strahlung regte er auch die Nachtabschaltung. Lorenz Kachler (SPD) regte schließlich noch an, auch den Bereich um den SBK-Einkaufsmarkt in die Liste der Standorte aufzunehmen.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Antrag meiner Fraktion mal einstimmig beschlossen wurde", freute sich Wilfried Weisbrod für die Grünen. Er gab zu, dass er selbst sich mit dem Thema allerdings schwer getan habe. Schließlich habe seine Fraktion "dafür gekämpft, dass die Strahlenbelastung gesenkt wird". Jedoch betrage diese beim WLAN "nur ein Minimum" im Vergleich zum Mobilfunk, deshalb habe auch er zustimmen können.