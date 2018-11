Walldorf. (rnz/heb) In der Astorstadt gab es am Samstag Mittag eine Mittelspannungsstörung im Bereich des Autobahnkreuzes. Betroffen waren laut den Stadtwerken Walldorf das Gewerbegebiet bei der IKEA und auf der anderen Seite der Bundesstraße das Hotel Leonardo sowie kleinere Gebäude der SAP und das Wasserwerk Wiesloch. "Um 13 Uhr hatten wir einen Erdschluss, dem kurz darauf ein Kurzschluss folgte. Ein Leistungsschalter in der Schaltanlage Altrottstraße 23 schaltete den oben genannten Bereich ab. Unsere Kollegen im Bereitschaftsdienst rückten unmittelbar aus und lokalisierten den kurzschlussbehafteten Leitungsabschnitt. Dann könnten sie die übrigen Leitungsabschnitte sukzessive wieder zuschalten. Um 14.05 Uhr waren alle Kunden wieder ’unter Spannung’, teilte Matthias Gruber, der Geschäftsführer der Stadtwerke Walldorf gestern mit. Die Ursache des Stromausfalls sei noch nicht bekannt. Der Fehler werde am Montag eingemessen und die Leitung dann freigelegt. Offenbar war von dem Stromausfall auch die Ampelanlage an der großen Kreuzung zwischen SAP und Autobahnauffahrt Walldorf betroffen. Viele Autofahrer wirkten irritiert, fuhren langsam an die Kreuzung heran oder "auf Sicht". Manche ärgerten sich, wenn andere die Verkehrszeichen nicht beachteten und hupten. Wie der Polizeiführer vom Dienst auf Anfrage mitteilte, wurde der Ausfall am Samstag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Die Straßenmeisterei sei verständigt und die Situation werde beobachtet. Es gebe ja die Verkehrszeichen, an die man sich halten müsse, wenn die Ampel einmal ausfalle. "Wenn es schwierig wird, werden wir den Verkehr regeln", erklärte der Beamte. Foto: Hebbelmann