Blick in den Angelbach-Tierpark in Rauenberg. Foto: Pfeifer

Von Stefan Hagen

Rauenberg. Dieses schreckliche Bild wird sie wohl noch lange verfolgen: Vier Kinder haben am Sonntagabend beim Spielen den abgetrennten Kopf eines erst wenige Tage alten Rehkitzes gefunden. Das Tier war am 10. Juni im Angelbach-Tierpark geboren worden. Jetzt haben es Unbekannte brutal getötet.

Erst am Freitag habe man das Kitz bei einem Kontrollgang noch bei seiner Mutter im Gehege gesehen, sagt Timo Teufert vom Verein der Vogelfreunde Rauenberg. Am Samstag hätten es die Tierparkmitarbeiter dann nicht entdecken können, berichtet Teufert. Sie seien aber davon ausgegangen, dass das Jungtier wieder im hohen Gras zwischen den Erdhügeln Deckung gesucht habe. "Was hier geschehen ist, liegt jenseits jeder Vorstellungskraft", sagt Teufert. Das ganze Team des Tierparks sei schockiert.

Derzeit, so Teufert weiter, wisse man überhaupt noch nicht, wie das Ganze abgelaufen sei. Der Zaun um das Gehege sei über zwei Meter hoch und richtig stabil. "Da muss man sich schon anstrengen, um da hineinzugelangen."

Zusammen mit der Polizei habe man nach Spuren gesucht, aber nichts gefunden. "Kein Blut, überhaupt nichts", sagt Teufert. Dann nennt er noch unappetitliche Einzelheiten. Auch die Ohren seien dem Kitz abgeschnitten worden. Vom Rest des Körpers fehle nach wie vor jede Spur. "Das alles ist nicht zu fassen", schüttelt der Vorsitzende den Kopf.

Auch im Internet herrscht Entsetzen über diese sinnlose Tat. Auf der Facebook-Seite des Fördervereins "Tierpark Freunde Rauenberg e.V." wird Klartext gesprochen: "Was ist bloß los? Was gibt es nur für kranke Leute? Denen wünsche ich die Pest an den Hals", wütet ein User. "Schrecklich! Wie können Menschen nur so grausam sein? Das arme Tier!" "In was für einer kranken Welt leben wir eigentlich? Das ist unfassbar." Drei Kommentare, die exemplarisch stehen für über 200 Meinungsäußerungen, die bis gestern Abend auf der Seite gepostet wurden.

"Der Tierpark soll ein Ort sein, wo sich Familien wohlfühlen", sagt Teufert. "Und nun passiert so etwas!" Laut Homepage der Gemeinde Rauenberg leben auf dem etwa drei Hektar großen Gelände des Angelbach-Tierparks rund 100 Tiere aus 25 Arten. In circa 30 Volieren kann man Sittiche, Fasane und Ziervögel beobachten. In den Gehegen findet man Esel, Damwild und Ziegen. Außerdem verfügt der Angelbach-Tierpark über einen großen Teich mit Enten und Schwänen sowie ein Kaninchengehege.

Info: Wer Hinweise geben kann oder im Zeitraum zwischen Freitag, 12. Juni, und Sonntag, 14. Juni, am Damwildgehege etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlhausen, Telefon 06222/662850, in Verbindung zu setzen. Auch der Verein der Vogelfreunde als Betreiber des Parks nimmt Hinweise unter Telefon 06222/ 5719612 oder per E-Mail unter info@tierpark-rauenberg.de entgegen.