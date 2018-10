St. Leon-Rot. (kus) Anlässlich der kürzlichen Übergabe des restaurierten Flurkreuzes durch die Gemeinde St. Leon-Rot an die Pfarrei Leo der Große hat der Arbeitskreis Heimatgeschichte über die Flur- und Wegkreuze auf der Gemarkung recherchiert. Das Flurkreuz auf dem Kirchplatz St. Leon stammt aus dem Jahr 1861. Der ursprüngliche Standort befand sich am östlichen Dorfrand von St. Leon. Beim Bau der A5 musste es weichen und wurde auf dem Kirchplatz an der Hauswand des Gebäudes Marktstraße 34 aufgestellt. Nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen, die von Restaurator Andreas Wolf und Bildhauer und Steinmetz Bruno Stegmüller ausgeführt wurden, fand das Kreuz nunmehr seinen endgültigen Platz auf einer Grünfläche neben dem Hauptportal der Pfarrkirche. Auftraggeber der Restaurierung, die mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt wurde, war die Gemeinde St. Leon-Rot, die auch die Kosten übernahm.

Die Steinkreuze an Wegesrändern und die Gedenkstätten in der Flur haben alle eine besondere Bedeutung: Das Kreuz am Kreuzweg wurde ursprünglich um 1743 zum Dank für die unversehrt überstandenen "Spanischen und Polnischen Erbfolgekriege" errichtet und von der Kolpingfamilie St. Leon anlässlich der Seligsprechung von Adolf Kolping 1991 erneuert. Die von der Kolpingfamilie gepflegte Kleinanlage um das Kreuz lädt zum Verweilen und Innehalten ein.

Das "Bildheisel" am Kronauer Weg erinnert an ein trauriges Geschehen, das sich in der Nähe auf der Wiese ereignete, auf dem 1737 die Pferde der Gemeinde gehütet wurden. Pfarrer Munck schrieb am 20. Juni 1737 in das Totenbuch, dass bei schrecklichem Donnern und Blitzen morgens um drei Uhr auf der Pferdewiese der brave, lobenswerte 36-jährige Mann Balthasar Malsch und der fromme junge Marcus Nuser, 15 Jahre alt, erschlagen wurden. Das "Bildheisl" ist neun Jahre nach dem Unglück erbaut worden, vielleicht von den Eltern des getöteten Marcus Nuser.

In der Mauerwand des Anwesens Ecke Sandgasse/Speyerer Straße steht in einer vergitterten Nische eine Statue des Papstes Leo IX. Er setzte sich vor allem für die Abschaffung der "Simonie", des Kaufs oder Verkaufs kirchlicher Ämter, ein und leitete auf seinen ausgedehnten Reformreisen durch Deutschland und Frankreich in den Jahren 1049,1050 und 1052 die Reformsynoden selbst. Bei seiner Ankunft in Speyer war der Speyerer Bischof gerade dabei, nach St. Leon aufzubrechen, um die dortige im Jahr 1049 erbaute Kirche zu konsekrieren. Papst Leo IX. begleitete ihn und übernahm wahrscheinlich den Weiheakt selbst. Das Kleindenkmal, das "Bildhäusel" oder "Bildstöckl" erinnert an die Stelle vor dem Dorf, wo Papst Leo IX. vom Pferd gestiegen sein soll und von der Bevölkerung empfangen wurde.

Die beiden Steinkreuze aus grau-rötlichem Buntsandstein auf Roter Gemarkung an der Straße zum Bahnhof und am Zugang zum Rauenberger Weg tragen auf ihren Sockeln jeweils die Inschriften: "Christus ist für uns gestorben. - Erbaut 1953." Sie wurden vom ehemaligen Kolpingverein Rot errichtet und ersetzten ihre Vorgänger, die an anderer Stelle standen und von einem Unwetter zerstört wurden. Das Kreuz am Rauenberger Weg diente bei früheren Flurprozessionen als Station. Das Flurkreuz aus Sandstein, ebenfalls mit Korpus, an der Straße nach Walldorf bei der Ampel vor der Autobahnbrücke hat dort seinen Standort, nachdem die Walldorfer Straße verlegt wurde. Vorher stand das Kreuz weiter westwärts ebenfalls auf dem Grundstück von Lambert Stegmüller. Es wurde 1911 gestiftet. Auch dieses Kreuz war Station der Flurprozessionen, die früher im Wechsel in Richtung Osten und Westen stattfanden.

Das Steinkreuz aus rötlich-grauem Sandstein mit weißem Korpus in der Anlage im ehemaligen Schulhof der Kastanienschule erinnert an den ehemaligen dortigen Friedhof. Der Friedhof befand sich früher, wie aus dem Visitationsbericht von 1747 des Pfarrers Joes Casparus Schmitt hervorgeht, als "Kirchhof" bei der Pfarrkirche St. Mauritius. Die Ruhestätte wurde 1813 an den damaligen Ortsrand links der Walldorfer Straße - heute Areal der Kastanienschule - verlegt und 1878 an den heutigen Standort.

Das Steinkreuz aus grauem Sandstein neben dem Portal der Pfarrkirche St. Mauritius Rot stammt aus dem Jahr 1723. Restaurator Andreas Wolf erhielt im Juli 2013 von der politischen Gemeinde den Auftrag, das Kreuz zu restaurieren. Die Eisenklammern des Kreuzbandes waren verrostet. Es bestand Gefahr, dass der Rost das Steinmaterial sprengt. Am Korpus hat der Restaurator optische Verbesserungen vorgenommen und Sockel und Kreuz mit einer Mineralfarbe versehen. Beim Wegekreuz dürfte es sich um ein Votivkreuz handeln, das Philip und Maria Steinhauser aus Dankbarkeit oder aufgrund eine Gelübdes erstellen ließen. Im Rahmen der Erfassung der Kulturdenkmale durch das Landesdenkmalamt 1987/88 heißt es in einem Entwurf zur Liste der Kulturdenkmale: "Bei der Kirche ist ein Wegkreuz mit Korpus aus dem Jahre 1723 aufgestellt. Das Kreuz steht in einer jahrhundertealten frommen Tradition. Die Erhaltung steht aus heimatgeschichtlichen Gründen im öffentlichen Interesse."