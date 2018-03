Von Anton Ottmann

Wiesloch. Kinder grüßen nicht, haben auch sonst keine Manieren und machen, was sie wollen, Jugendliche kommen nicht weg von Handy und Playstation, junge Erwachsen bleiben lieber alleine als sich zu binden. Was läuft da schief in unserer Gesellschaft? Der aus Nußloch stammende und in Paris praktizierende Psychologe Dr. Stephan Valentin ist dieser Frage nachgegangen und hat seine Beobachtungen in dem viel beachteten Buch "Ichlinge - Warum unserer Kinder keine Teamplayer sind", festgehalten. Darüber berichtete er auf einer Veranstaltung der Baden-Württembergischen Literaturtage in den Räumen der Sparkasse in Wiesloch. Ihm gegenüber saß ein hochinteressiertes und zum Teil auch fachkundiges Publikum, mit dem eine lebhafte Diskussion zustande kam.

Valentin ist der Meinung, dass die durch den Leistungsgedanken geprägte moderne westliche Gesellschaft ihre Nachkommen als auf sich selbst bezogene Individuen heranzieht, die nicht mehr fähig sind, mit anderen zusammen zu leben und zu arbeiten. Dies gelte in besonderem Maße für das wirtschaftlich so erfolgreiche Deutschland. Der Mitmensch ist nicht mehr Teil eines Teams, sondern nur noch Konkurrent. Besonders auffällig werde dies im Vergleich mit afrikanischen und asiatischen Kulturen. In Afrika sorge im Krankenhaus immer ein Familienangehöriger für die persönliche Nähe und Geborgenheit des Patienten. In Japan lege sich die Mutter zum Kind, bis es eingeschlafen ist, ohne die bei uns verbreitete Angst, dass es auf Dauer bei den Eltern schlafen will. Welchen Einfluss der Kulturkreis auf Krankheiten hat, schilderte Valentin an einem eindrucksvollen Beispiel eines paranoiden Menschen. In der westlichen Gesellschaft fühle der sich verfolgt, in Japan verfolge er andere.

"Ichlinge" hätten in den letzten 20 Jahren erheblich zugenommen und seien nicht nur unter Kindern weit verbreitet, sondern bereits unter Eltern und Großeltern zu finden. Er erlebte eine Familie, Mutter, Tante und Oma, die ein Kleinkind zu einem vollkommen unpassenden Film ins Kino mitgenommen hatte. Es weinte und störte erheblich. Als er nachfragte, warum sie das Kind nicht zu Hause gelassen hätten, erhielt er zur Antwort, dort sei ja niemand, der auf es aufpasse.

Valentin stellte auch klar, dass "Ichlinge" nicht selbstbewusst seien, sondern sich alleine fühlten, Probleme hätten, Beziehungen einzugehen. Er beobachte auch eine zunehmende Unselbstständigkeit. Eine Erziehung, die nur die individuelle Entwicklung der Kinder im Auge habe, mache sie nicht stärker, sondern schwächer. Eine der großen Ursachen für diese Fehlentwicklung sieht er im übermäßigen und unkontrollierten Umgang mit den Bildschirmmedien. Wenn sich Eltern nach der Arbeit vor dem Fernseher entspannten oder im Internet surften, ahmten Kinder dies nach. So gehe viel Zeit verloren, in der sie sich ansonsten soziale Kompetenzen aneignen könnten. Dies geschehe im "Freien Spiel", in dem sie das Elternverhalten imitierten, und bei Gesellschaftsspielen mit Freunden und Familie. Hier lerne man, sich nach Regeln zu verhalten und auch zu verlieren. Die Botschaft von Valentin ist relativ einfach: echte Zuwendung zu den Kindern, Anteilnahme an ihrem Leben, weg von der reinen Leistungsorientierung, kontrollierter Medienkonsum und konsequentes Erziehungsverhalten.

Valentin kam kaum dazu, aus seinem Buch zu lesen, weil er immer wieder durch Fragen und Kommentare unterbrochen wurde, die Stellungnahmen und weitere Diskussionsbeiträge zur Folge hatten. Dies war so gewollt. Er antwortete geduldig auf alle Fragen, erklärte erzieherisches Fehlverhalten und verstand es, auch erregte Zuhörer zu beruhigen.

Dabei verkündete er keine Dogmen und starren Regeln, sondern gab zu, dass auch schon vor dem Medienzeitalter und dem Siegeszug der neoliberalen Weltwirtschaft Erziehungsfehler gemacht wurden. Er sprach wohl der Mehrheit der Zuhörer aus dem Herzen, die auch den Eindruck hatten, dass in der Erziehungslandschaft einiges falsch läuft, und froh waren, von ihm dafür Gründe zu hören.

Leider musste man feststellen, dass gerade die Generation der jungen Eltern oder Paare, die noch Kinder haben möchten, nur spärlich vertreten war. Das war im Hinblick auf die heute stark verunsicherten Eltern schade, hätten sie doch manches erfahren, das sich in konkreten Erziehungssituationen anwenden ließe.