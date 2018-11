Die Holocaust-Überlebende Sara Atzmon erzählt auch in Gemälden, die zurzeit in der evangelischen Kirche Baiertal zu sehen sind, von den erlebten Schrecken. Zur Ausstellungseröffnung gab Alex Jacobowitz am Marimbafon ein Konzert. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch-Baiertal. Viele Holocaust-Überlebende können nicht über das reden, was sie erlitten haben. Auch Sara Atzmon hat jahrzehntelang geschwiegen. Die Kunst half ihr, das Unfassbare zu verarbeiten. Bis sie 1987 bei einem Heimatbesuch in Ungarn erleben musste, dass die Menschen nichts vom Holocaust wissen wollten. Seitdem reist Sara Atzmon um die Welt und kämpft unermüdlich gegen das Verdrängen und Vergessen an. Immer wieder spricht sie vor Schülern von ihren schrecklichen Erlebnissen, führt Jugendliche mit Kunstaktionen an das Thema heran und stellt auf ihren Reisen ihre bewegenden Werke aus.

"Sie ist eine Botschafterin wider das Vergessen und letztlich für Versöhnung", sagt der lutherische Pietist Fritz Schroth. Er kennt Sara Atzmon über seine inzwischen verstorbene Schwester Elisabeth, die sich für Holocaust-Überlebende engagiert hatte. In der Kirche seiner Heimatgemeinde Baiertal organisierte er mit Gemeindediakon Matthias Flender eine Ausstellung der jüdischen Künstlerin. Zur Eröffnung hatten sie auch den in Berlin lebenden, aus Israel stammenden Musiker Alex Jacobowitz eingeladen.

Es sind großformatige Bilder, die den Kirchenraum ausfüllen und eine ganz eigene Atmosphäre erzeugen. "Die Rampe in Birkenau" heißt ein Gemälde, das in der Form eines lang gestreckten Altarbildes ein gruseliges Panorama der Todesfabrik Auschwitz ausbreitet. "Blumensendungen zu den Schornsteinen" hat die Künstlerin ein Bild genannt, das sie in Gedenken an ihre Schwester und deren Familie gemalt hat. Wie ein anderes Bild, das sie der "Rote Teppich" nennt, deutet es Eisenbahnschwellen an, die in perspektivischer Verkürzung direkt in die Hölle der Gaskammern zu führen scheinen. "Hinter jedem Bild steht eine Geschichte", sagt Schroth und betont, wie wichtig es sei, Zeitzeugen zu haben. "Sie machen eine ganz wertvolle und bewundernswerte Arbeit", lobt auch Bürgermeister Ludwig Sauer. Und Pfarrer Gerhard Bub erinnert daran, dass Jesus Jude gewesen ist. "Wir sind ein Gottesvolk aus Juden und Christen", betont er.

Während sie erzählt, ringt Sara Atzmon um Fassung. Mit ihrer Familie musste sie auf dem Transport nach Auschwitz in einem Waggon mit 96 Menschen eingepfercht zehn Tage ausharren, ohne Essen und Toilette. Auschwitz war "überbucht", der Zug in keiner Liste zu finden. Also wurden sie zurück nach Österreich ins Arbeitslager geschickt, später nach Bergen-Belsen, wo die damals Zwölfjährige jeden Tag mit ansehen musste, wie die weißen ausgemergelten Leichen zu den Krematorien abtransportiert wurden. "Die Menschen sind gestorben wie die Fliegen", erinnert sie sich. Es gab kaum etwas zu essen, und so waren sie froh, wenn es mal Fleisch gab. "Bis wir erfuhren, dass es Menschenfleisch war", schickt sie hinterher.

Noch am 6. April 1945, wenige Tage vor der Befreiung des Lagers, wurden sie erneut in einen Zug gesperrt. Die Nazis wollten diesen bombardieren, doch die Amerikaner kamen ihnen mit der Befreiung zuvor. Noch einmal hatte Sara Atzmon Glück gehabt. Es dauerte drei Monate, bis sie begriff, dass sie ein freier Mensch war. Mit 14 Jahren kam sie als Mitglied der ersten Einwanderungsgruppe nach Palästina. Mit ihrem Mann Uri Atzmon, der sie jetzt auch nach Wiesloch begleitet hat, hat sie sechs Kinder. Dazu kommen 22 Enkel und vier Urenkel.

Nach der ergreifenden Reise in die dunkelste Zeit deutscher Geschichte gelingt dem international bekannten Marimbafonspieler Alex Jacobowitz in seiner lockeren und humorvollen Art das Kunststück, das Publikum einzufangen. Er bittet die Zuhörer, nach vorn zu kommen und sich um das große Xylofon mit den Holzklangstäben aufzustellen. Der jüdische Musiker demonstriert den warmen Klang seines Instruments und spielt die verschiedenen Tonleitern vor, auf denen die Klezmer-Musik beruht. "Klezmer ist immer so traurig", höre er oft. Doch in der jüdischen Musik gebe es nicht nur Schwarz und Weiß, nicht nur Dur und Moll, sondern viele Farben und Zwischentöne. Immerhin handele es sich um Tanzmusik, die traditionell auf Hochzeiten gespielt wird.

Dann kündigt er ein Musikstück mit Botschaft an, das daran erinnert, dass vor tausend Jahren in Granada Juden, Muslime und Christen friedlich zusammenlebten und die Stadt damals eine Blütezeit erfuhr. Es wird mucksmäuschenstill während sich der "Magier der Marimba" ganz in seine Musik versenkt. Er lässt die vier Schlägel auf dem Instrument tanzen und entlockt den Holzstäben eine tief empfundene Klangwelt.

Info: Die Ausstellung ist noch bis 19. November in der evangelischen Kirche Wiesloch-Baiertal zu sehen (Besichtigung nach Anmeldung möglich, Telefon 06222/71015). Am Sonntag, 9. November, ist sie nach dem Gottesdienst um 11 Uhr geöffnet, um 17 Uhr wird ein Film über Sara Atzmon gezeigt, die Künstlerin ist anwesend.