Walldorf. (kvs) Am vergangenen Samstag wollte sich Helga Föll, Buchhändlerin und literarisches Kompetenzzentrum in Walldorf, mit einem Glas Sekt von dem einen oder anderen, der so rein zufällig im Laden erschien, verabschieden; denn mit Ende dieses Monats wird die Ära Föll in Walldorf zu Ende gehen. Es wird zwar weiterhin an selber Stelle einen Buchladen geben, jedoch unter neuer Leitung. Die Wieslocher Buchhandlung Dörner wird das Geschäft übernehmen.

Was dann tatsächlich auf die Buchhändlerin mit Herz und Leidenschaft am Samstag zukam, davon war sie selbst wohl am meisten überrascht und berührt. Freunde und Nachbarn, Stammkunden und Laufkundschaft - alle kamen sie, um ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen.

Seit 1984 ist die Bahnhofstraße 8 Anlaufstelle für alle Leseratten und solche, die es werden wollen. Helga Föll hat Scharen von Kindern bei der Auswahl ihrer Erstlesebücher beraten. Verzweifelte Geschenkesucher fanden bei ihr immer eine kompetente Beratung, egal ob es um Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenliteratur ging. Jede ihrer Empfehlungen war von eigenen Leseerfahrungen getragen.

Also nicht verwunderlich, dass der Laden zur Verabschiedung fast aus den Nähten platzte und eine Schlange bei der Eintragung ins Gästebuch entstand. "Meine Lieblingsbuchhändlerin", wie Arnim Töpel sie respektvoll nennt "war mir in meiner schriftstellerischen Tätigkeit immer auch eine fachliche Hilfe." Von der tiefen menschlichen Verbundenheit wollte der Buchautor und Mundartkünstler dabei gar nicht reden.

Seit dreißig Jahren hat Helga Föll nicht nur Bücher verkauft, sondern auch die kulturelle Szene Walldorfs mitgestaltet. Gemeinsam mit Renate Büchner, Leiterin der Bücherei Walldorf, hat sie zahllose Lesungen und Veranstaltungen rund um die Literatur organisiert und begleitet. Seit dem Ladenumbau vor einigen Jahren konnte sie auch in den eigenen Räumen so manche Veranstaltung stemmen. "Meinen ersten Auftritt hier in Walldorf habe ich gemeinsam mit Helga Föll geplant," erinnert sich Timo Jouko Herrmann, künstlerischer Leiter der Walldorfer Musiktage. "Für mich ist sie eine Kulturinstitution.".

Gustl Riemensperger vom Forum '84 bereitete die angehende (Un-)Ruheständlerin in gewohnt launiger Art auf die Tücken des neuen Alltags vor. Musikalisch nahmen Dr. Koppenhöfer und seine Walldorfer Straßenmusikanten als Nachbarn von der gegenüberliegenden Straßenseite von Helga Föll Abschied. Für die Frau, die niemals viel Aufhebens um sich selbst gemacht hat, war es "richtig großer Bahnhof" und ein Tag voller Emotionen.