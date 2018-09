Von Ute Teubner

Wiesloch. "Wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch!" Da ist sich Irina Schönberger absolut sicher. Mit fester Stimme und entschlossenem Blick sagt sie das. Und fügt hinzu: "Natürlich gilt: Ohne Fleiß kein Preis." Dass die junge Frau nicht nur verbal mit harten Bandagen kämpft, erkennt man erst auf den zweiten Blick - die feine Narbe unterm Auge, der goldene Handschuh an der Kette deuten darauf hin. Die 22-Jährige ist Boxerin im B-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und auch außerhalb des Rings packt sie gerne kräftig zu: als Fachkraft für Lagerlogistik nämlich, bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch.

Das Unternehmen ermöglicht es Irina Schönberger, parallel zur sportlichen Laufbahn eine berufliche Karriere einzuschlagen. "Damit sie es schafft, im internationalen Spitzensport ihre Frau zu stehen, und trotzdem mit einem ganz normalen Beruf den Grundstein für eine gesicherte Zukunft legen kann", erklärt Rainer Haus, bei den Druckmaschinen für Organisations- und Personalentwicklung sowie die berufliche Bildung zuständig. Er war Anfang April mit der Amateurboxerin zum zweiten Mal auf Einladung des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums und Landessportverbands zu Gast in Stuttgart, um zusammen mit 20 weiteren Unternehmen, kommunalen Einrichtungen und Verbänden die verdiente neuerliche Auszeichnung als "Partnerbetrieb des Spitzensports" in Empfang zu nehmen.

Besagte "Partnerbetriebe" verhelfen Ausnahmeathleten dazu, ihre Leistungssportkarriere mit einer Berufsausbildung, Beschäftigung oder einem Dualen Studium zu vereinbaren, indem sie die Sportler beispielsweise für Trainingszeiten oder Wettkämpfe freistellen und ihre Arbeitszeit flexibel gestalten. So, wie es auch bei Irina Schönberger und HDM der Fall ist. 2012 fing Schönberger mit der Ausbildung zur Fachlageristin bei den Druckmaschinen in Wiesloch an, drei Jahre später wurde sie übernommen. Seither beginnt die Athletin des Heidelberger Olympiastützpunktes gegen 7 Uhr mit der Arbeit, am Nachmittag stehen zwei Stunden Box-, Kraft- oder Lauftraining auf dem Plan. Vor acht Uhr abends verlässt die Sportlerin den Stützpunkt selten. Trainiert wird sechsmal pro Woche. Einziger freier Tag ist der Sonntag, "es sei, denn, es stehen Wettkämpfe an".

"Wir unterstützen Irina immer da, wo es gerade nötig ist, und legen Flexibilität an den Tag", bringt Rainer Haus die Philosophie und Strategie von HDM nüchtern auf den Punkt. Das Unternehmen ist längst Profi in Sachen Integration von Spitzensportlern in die Arbeitswelt: Auch die duale Karriere eines Fahrradtrial- und eines Wasserskifahrers hat es bereits befördert. Doch der "Partnerbetrieb des Spitzensports" profitiert auch von den "Soft Skills" der Athleten: "Wenn man Spitzensportler in seinen Reihen hat, dann strahlt deren großes Maß an Disziplin, Eigenverantwortung und Ehrgeiz positiv aus", bestätigt Rainer Haus. Und: "Ein Unternehmen ist natürlich stolz auf solche Vorbilder." Irina Schönberger wiederum weiß das Engagement ihres Arbeitgebers zu schätzen. "Die Ausbildung lief richtig gut. Und wenn es dann im Sport auch gut läuft, motiviert das unheimlich."

Die sportliche Erfolgsgeschichte der gebürtigen Rumänin startete mit dem ersten Boxtraining beim AV 03 Speyer im zarten Alter von zehn Jahren. Zuvor hatte sie bereits gemeinsam mit ihrem sechs Jahre älteren Bruder Viktor Judo ausprobiert. "Ich musste mich immer irgendwie auspowern und habe mich schon im Kindergarten gerne etwas robuster als die anderen verteidigt", erklärt sie schmunzelnd die offensichtlich früh angelegte Vorliebe für den Kraftsport. Das große Vorbild der jungen Rechtsauslegerin: die Klitschko-Brüder. 2011, mit gerade mal 16 Jahren, dann, endlich, der erste Wettkampf: Irina Schönberger, mittlerweile Internatsschülerin am Olympiastützpunkt in Heidelberg, wird baden-württembergische Meisterin im Jugendbereich. Noch im selben Jahr geht es weiter zur Deutschen Meisterschaft - und Schönberger kommt mit der Silbermedaille nach Hause. 2012 (Jugend-Europameisterin) und 2014 (Deutsche Meisterin) ist es dann Gold.

Fünf bis zehn Kämpfe bestreitet die Boxerin im Weltergewicht jedes Jahr. Gerade kehrte sie vom "Golden Girl Cup" als Siegerin zurück. An diesem Mittwoch geht’s dann schon wieder nach Frankreich zum "Montana Cup" und im Oktober lockt schließlich erneut die Deutsche Meisterschaft. Noch spielt sich alles im Amateurbereich ab. Das könnte sich allerdings ab 2020 schnell ändern: Dann steht Olympia vor der Tür - die Qualifikation hierfür hat Irina Schönberger schon fest ins Auge gefasst, "auch wenn das noch etwas Zeit hat". Immerhin: "Man weiß dann wenigstens, wofür man jeden Tag schwitzt, und dass es sich lohnt, sogar bei 30 Grad den Königstuhl hochzulaufen."