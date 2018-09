Wiesloch. (pen) Außenklassen von Förderschulen an Regelschulen gehören inzwischen zum Schulalltag. Jetzt wird in Wiesloch aber ein neues Projekt geplant - und zwar in die umgekehrte Richtung. An einer Förderschule soll für die Dauer von zwei Jahren eine Außenklasse von Grundschülern aus der Regelschule eingerichtet werden. Das Modell stellten die beiden Schulleiter in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses vor. Die Schillerschule beabsichtigt die Einrichtung einer Außenklasse an der Tom-Mutters-Schule. Dabei sollen 15 Erstklässler der Grundschule ab dem kommenden Schuljahr gemeinsam mit behinderten Kindern an der Tom-Mutters-Schule unterrichtet werden.

Das Projekt bringe viele Vorteile für die Schüler beider Einrichtungen, erklärten die beiden Schulleiter. Die Tom-Mutters-Schule unterhalte seit vielen Jahren erfolgreich Außenklassen an umliegenden Grund- und Hauptschulen. "Unsere jahrelange Erfahrung im gemeinsamen Unterricht ist eine solide Basis für das neue Projekt", betont Peter Christ, Schulleiter der Tom-Mutters-Schule. Da an der Tom-Mutters-Schule auch Kinder unterrichtet werden, die zu ihrer geistigen Behinderung auch eine Körperbehinderung hätten, würden bisherige Außenklassenkonzepte an ihre Grenzen stoßen. An der Tom-Mutters-Schule könnten diese Schüler in extra dafür gestalteten Pflegeräumen versorgt werden, Physiotherapie und ein ausgebautes sonderpädagogisches Förderangebot stünden ihnen zur Verfügung. "Dieser hohe Standard kann nicht einfach an eine Grundschule verlegt werden", erklärte Peter Christ.

So sei die Idee entstanden, mit Grundschülern an die Tom-Mutters-Schule zu gehen und damit allen Kindern, auch denen mit schwerer Behinderung, gemeinsames Lernen mit nicht behinderten Kindern zu ermöglichen. "Für die Grundschüler der Schillerschule sehen wir die Vorteile insbesondere im Bereich des sozialen Lernens. Beim gemeinsamen Unterricht wird die Empathiefähigkeit der nicht behinderten Kinder gestärkt. Sie sind damit deutlich besser in der Lage, tolerant, offen und ohne Ängste mit behinderten Menschen umzugehen", ergänzt Dietmar Lederer, Rektor der Schillerschule.

Die beiden kooperierenden Klassen erhalten zwei nebeneinanderliegende Räume im Gebäude der Tom-Mutters-Schule, sodass Unterricht ganz individuell oder in Gruppen stattfinden kann. "Alles, was uns jetzt noch fehlt, sind die Schüler", so Dietmar Lederer. Voraussetzung für das Projekt ist, dass sich mindestens 15 Schüler der Schillerschule für die Außenklasse anmelden.

Das Projekt ist mit zusätzlichen Kosten für die Stadt verbunden, erklärte Fachbereichsleiter Andreas Hoffner. So müsste ein Schwimmbadbus organisiert werden, der die Kinder pro Woche einmal in die Schwimmhalle der Schillerschule bringt und abholt. Eine erste Anfrage bei der SWEG habe eine vorläufige Kostenprognose von maximal 42,80 Euro pro Schwimmtag ergeben. Für die Zeit von September 2013 bis Dezember 2013 würden damit Kosten in Höhe von 600 Euro entstehen, die außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden sollten. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wären dann die jährlichen Kosten in Höhe von 1630 Euro einzustellen. Die Kinder der Tom-Mutters-Schule werden mit schuleigenen Spezialbussen befördert. Da außerdem für die Kinder eine Kernzeitbetreuung angeboten werden soll, kämen nochmals Kosten in Höhe zwischen 1000 und 1500 Euro dazu.

Der Ausschuss stimmte einstimmig (bei einer Enthaltung) der Errichtung einer Außenklasse an der Tom-Mutter-Schule zu. Da die Schulanmeldungen an den Wieslocher Grundschulen erst im April sind, wird sich erst dann entscheiden, ob die Zahl auch erreicht wird und das Projekt durchgeführt werden kann.