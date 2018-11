Wiesloch. (hds) Eine Kombination aus Radeln, Kommunikation, Kunst und Musik, gekoppelt mit der Öffnung bezaubernder Gärten und Höfe für jedermann - nach der dritten Auflage des "Tags der offenen Gärten und Höfe" in Walldorf und Wiesloch war am Abend das Fazit einhellig: "Eine tolle Sache, eindrucksvoll, gemütlich und eine tolle Gastfreundschaft überall", resümierten die beiden Rathauschefs Christiane Staab (Walldorf) und Franz Schaidhammer (Wiesloch) am Abend. Sie waren zusammen mit dem Fahrrad unterwegs, schauten "gemarkungsübergreifend" in den einen oder anderen Garten, plauderten, schlossen neue Bekanntschaften oder trafen alte Freunde. Mit dem Serenadenkonzert der Musikschule Südliche Bergstraße auf dem Wieslocher Marktplatz fand ein kurzweiliger Tag einen würdigen Abschluss.

Noch am Morgen, nach dem ersten Regenschauer, richteten sich besorgte Blicke gen Himmel. Die frühen Tropfen sollten aber glücklicherweise das einzige Nass bleiben, das an diesem Tag vom Himmel fiel. Ansonsten wurde kurz vor 11 Uhr, dem offiziellen Startschuss, letzte Hand angelegt, Selbstgebackenes aufgetischt und auf die Gäste gewartet. In insgesamt 28 Gärten und Höfen hatte man sich auf den Besuch eingerichtet, der letztendlich zu einem kleinen Ansturm wurde. Ob im Reihenhausgarten, liebevoll selbst gestaltet, mit Kunst und Gitarrenklängen bereichert, oder im Innenhof eines ehemaligen Bauernhauses, beide in Walldorf: Es gab viel zu sehen. So berichtete die Familie Geistl in der Emil-Nolde-Straße in der Astorstadt über den Bau der mediterranen Mauer, über die ausgestellten Bilder wurde gefachsimpelt und nur ein paar Meter weiter hatte sich eine gesamte Hofgemeinschaft zusammengefunden, um einen Einblick in die grüne Oase zu gewähren.

Immer wieder kreuzten sich die Wege der Radler, die - mit dem Infoplan ausgerüstet - von Station zu Station fuhren. Unterwegs gab es schon erste Erfahrungsberichte und den Hinweis: "Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen." Beeindruckend auch in der Wilhelmstraße in Walldorf die "Kunst unter der Pinie". In einem verträumten Innenhof, im Schatten eben jener Pinie, wurden Küchlein und Getränke gereicht, aber auch außergewöhnliche Kunst mit dem eher unscheinbaren Material Filz gezeigt. Auffallend in fast allen Gärten und Höfen die Liebe zum Detail, die außergewöhnlichen Bemühungen, Grünes und Buntes in Einklang zu bringen. An der einen Ecke war die Musikschule zu mittäglicher Stunde mit rockigen Klängen zu hören, an der Gemarkungsgrenze zwischen Walldorf und Wiesloch hatten die Crossgolfvereine (Porngolfer und Kopffüßler) beider Städte zum Schnupperkurs und einem kleinen Turnier auf das Gelände des künftigen Leimbachparks eingeladen. Viele waren gekommen, um sich vom unkonventionellen Ableger des klassischen Golfs in den Bann ziehen zu lassen. Der Name des Turniers, "Querbeet-Open", sprach für sich, wurde doch über kurz zuvor noch gemähte Büsche und Hecken hinweg gespielt und von Erdhügeln abgeschlagen. Der einzig störende Faktor an diesem Tag war der heftige Wind, allerdings vertrieb er auch die sich manchmal drohend am Himmel zeigenden Regenwolken.

Nach zahlreichen Erfrischungen und kulinarischen Besonderheiten, so der "Suppenparade" in Schatthausen, gab es zu nachmittäglicher Stunde auch Selbstgebranntes. Köstlich der gereichte Holunderlikör, dargeboten von der Besitzerin eines kleinen, aber feinen Kräutergartens in der Heidelberger Straße in Wiesloch. Die Außenwohngruppe des PZN an der südlichen Zufahrt präsentierten neben großer Gastfreundschaft auch Selbsthergestelltes. Zwischenzeitlich konnte die RNZ auch Hilfestellung leisten. "Ja, wo geht es denn lang, wo finden wir die Gärten?", so die Frage eines Ehepaars und flugs wurde in der Redaktion der Infoplan ausgedruckt.

Beim abendlichen Fazit auf dem Wieslocher Marktplatz gab es rundum nur zufriedene Gesichter. Längst erholt von der gemeinsamen Radtour ließen es sich Christiane Staab und Franz Schaidhammer nicht nehmen, sich nochmals für die überall erwiesene Gastfreundschaft zu bedanken. Das herrliche Wetter am Abend hatte hunderte von Besuchern angelockt, die Sitzplätze reichten nicht aus und viele mussten die Treppenstufen zu einem Sitzplatz umfunktionieren. Im Schatten des Alten Rathauses war eine große Bühne aufgebaut worden und das Sinfonieorchester sowie das Jugendorchester der Musikschule Südliche Bergstraße begeisterten mit einem rund zweistündigen Programm. Unter der Leitung von Clemens Hettler war ein ausgewogenes Programm zusammengestellt worden. Von Mozart über Haydn und Beethoven bis hin zu Brahms wurde konzertante Vielfalt gebunden und das Publikum war beeindruckt.

OB Schaidhammer hatte noch kurz vor dem ersten Ton gemeint: "Wenn ich mich hier so umschaue und diese großartige Kulisse vor mir sehe, müsste eigentliche jede Woche ein Konzert stattfinden." Da passt es ja, dass am kommenden Samstag die Stadtkapelle Wiesloch ein Konzert auf dem Marktplatz geben wird.