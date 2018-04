Am Sonntag stehen Wiesloch und Walldorf ganz im Zeichen der Gartenkultur: 14 Gartenbesitzer in jeder Stadt öffnen ihre kleinen Reiche für die Öffentlichkeit. Dazu gibt es jede Menge Kunst und Musik. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (hds) Am Sonntag, 23. Juni, werden wieder 28 Gärten von Bürgern sowie einigen Unternehmen für jedermann geöffnet sein. Auch bei der dritten Auflage des "Tags der offenen Gärten und Höfe" - der Startschuss zu der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Veranstaltung fiel 2009 - lohnt sich der Blick hinter die ansonsten verschlossenen Türen und Tore in die liebevoll gestalteten grünen Oasen in Wiesloch und Walldorf.

Ein ganz besonderer Tag, der von Bürgern für Bürger gestaltet wird. In Wiesloch schließen sich auch Gartenbesitzer aus den Ortsteilen an, so können hier 14 Gärten in der Kernstadt und in Schatthausen, Baiertal und Frauenweiler besucht werden. Auch in Walldorf machen 14 Gartenbesitzer mit, sodass auf jeder Seite der Gleise die gleiche Anzahl Gärten besucht werden kann.

Eine ansprechende Broschüre wurde zwischenzeitlich an alle Haushalte verteilt. Die Faltblätter, in denen alle Gärten mit einer Kurzbeschreibung sowie Lagepläne aufgeführt sind, können noch am heutigen Freitag bei den jeweiligen Stadtverwaltungen abgeholt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Flyer unter www.wiesloch-walldorf.de herunterzuladen und auszudrucken. Dann kann sich jeder Interessent seine individuelle Tour selbst zusammenstellen.

Die Auswahl wird dabei im positiven Sinne schwer gemacht. Eine tolle Mischung aus Flora, Kunst und Musik, garniert mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten, ist Grundlage für den eigenen "Garten-Besuchsplan". Am besten gar mit dem Fahrrad, denn so bewegt man sich umweltbewusst. Auch die beiden Stadtoberhäupter, Christiane Staab aus Walldorf und ihr Wieslocher Kollege Franz Schaidhammer, werden am Sonntag auf zwei Rädern unterwegs sein. Ihre Tour führt sie, beginnend in der Astorstadt, zu zahlreichen Attraktionen in beiden Städten. Sollte das Auffinden des Ziels anhand des Planes einmal schwerfallen - es gibt weitere Hinweise. An jedem teilnehmenden Garten sind Fahnen als Willkommenszeichen gehisst. Diese wurden von der Kinderkunstschule gestaltet, die ja ebenfalls in beiden Städten beheimatet ist. Bunte Luftballons und Informationstafeln an den Gärten sollen zudem die Suche vereinfachen.

Ebenfalls ganz im Sinne des Doppelzentrums veranstalten die beiden Cross-Golf-Vereine aus Wiesloch und Walldorf einen Schnupperkurs, bei dem alle Interessierten auf dem Gelände des künftigen Leimbachparks die Schläger schwingen und ihr Können erproben können. Der Startschuss fällt um 12 Uhr an der alten Meistervilla in der Nähe des Landratsamtes. Ab 14 Uhr ist ein offenes Turnier ("Querbeet-Open") vorgesehen.

Schon beim Lesen der Informationsbroschüre fällt die Vielfalt des Angebots auf. Die RNZ hat beim Blättern einige Beispiele aus den grünen Oasen beider Städte herausgearbeitet. "Kunst unter der Pinie", dahinter verbirgt sich Kunst mit Filzobjekten in einem mediterranen Gartenambiente. Dies ist zu sehen in der Walldorfer Wilhelmstraße 19. Ein Einblick in den Innenhof eines ehemaligen Bauernhauses in der Winterstraße 23/Alte Friedhofstraße 3, lohnt sicherlich ebenfalls. Ein "Harmoniegarten" in der Talstraße 26 (Walldorf) vermittelt unter Sonnenblumen und Stauden ein Gefühl der Geborgenheit, während es im Garten der Musikschule dank der Big Band und der Rock- und Popband schon lauter zugehen wird.

In der Nachbarstadt Wiesloch gibt es bei Claudia Löwenau in der Heidelberger Straße 32/2 ein verstecktes Kleinod zu bewundern, in der Blumenstraße 26 öffnet ein Naturgarten mit Kunstwerken aus Naturmaterialien seine Pforten. Auch das PZN ist in die Veranstaltung mit eingebunden. So in der Ostallee mit dem therapeutischen Bauernhof, außerdem haben Besucher die Möglichkeit, das Bronnersche Gartenhaus zu bewundern (im PZN-Park, Kirchenweg).

In Schatthausen gibt es neben köstlichen Suppen einen "Garten für einen Tag". In der Hohenhardter Straße 7 wird vom Verein "Hohenhardter 7" auf das Sanierungsobjekt aufmerksam gemacht und "Im Garten der tausend Töpfe" gibt es neben floralen Besonderheiten auch Kunst mit Holz zu bestaunen. Die Gärten und Höfe sind am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Zum Abschluss ist auf dem Marktplatz in Wiesloch (Beginn ist um 18.30 Uhr) ein Serenadenkonzert mit dem Symphonieorchester der Musikschule unter Leitung von Clemens Hettler mit Werken von Beethoven, Brahms und Mozart vorgesehen. Auch sind alle teilnehmenden Aussteller dazu eingeladen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Zumindest die erste Hitzewelle in diesem Jahr ist vorbei, moderate Temperaturen sind angesagt und die Schauer sollen sich laut Vorhersage "im Rahmen" halten.