St. Leon-Rot. (vgt) Von den "Hofheimer Mainzelmännchen" (Flugscheiben aus Styropor, auf denen die beliebten Fernsehfiguren befestigt sind) bis hin zum originalgetreuen Eurofighter mit selbstgebauter Turbine, die das Modell fast wie das Original durch die Luft schießen lässt: beim Flugtag des Modellflug-Sportvereins St. Leon-Rot war all das zu sehen und noch viel mehr. Piloten aus nah und fern waren zu Gast, um in der familiären Atmosphäre des Vereinsgeländes die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Fluggeräte vorzuführen.

Die Zuschauer bestaunten die beeindruckenden Einlagen der Flugartisten, die mit geübter Hand die Flugzeuge durch die Luft sausen ließen. Beim Kunstflug waren Loopings und Wenden, Schrauben und Rollen zu sehen. Die durch die Luft gleitenden Segelflieger verbreiteten eine Eleganz genau wie die Storchenfamilie, die von dem Betrieb auf und über dem Flugplatz gänzlich unbeeindruckt ihre Kreise zog. Trotz des unsicheren Wetters, das dann aber doch hielt, durfte sich der Verein wieder über eine große Anzahl begeisterter Besucher freuen.

Doch es gab auch einen Wermutstropfen: So ist die Zukunft des 1974 gegründeten Vereins, ja des gesamten Modellflugsports ungewiss, so die Befürchtung des Vorsitzenden Karl-Heinz Bender. Denn das Bundsverkehrsministerium plant eine Neuregelung des Luftverkehrs, bei der der Einsatz sogenannter "Drohnen" stark eingeschränkt werden soll. Von solch einer Regelung wäre allerdings auch der Modellflugsport betroffen - ganz besonders von der Bestimmung, die künftig eine maximale Flughöhe von 100 Metern festlegt. Bei großen Modellen - unter anderem wurden auf dem Flugfest Modelle im Maßstab 1:2 geflogen, die Flügelspannweiten von über vier Metern haben - wäre solch eine Neuregelung besonders problematisch. Sie erreichen viel zu schnell eine Höhe von 100 Metern, sodass Kunstflug nicht mehr möglich wäre. Sollte die Gesetzesänderung kommen, könne man nur noch mit kleineren Modellen starten, so der Vereinsvorsitzende.

Auch die geplante St. Leoner Ortsumgehung bereitet dem Verein Sorgen. Eine der Straßenvarianten führt dem Vorsitzenden zufolge direkt hinter dem Modellflugplatz vorbei. Ob der Flugbetrieb so nahe an einer Landstraße aber noch stattfinden könne, sei unklar, so Karl-Heinz Bender. Und ein Umzug des Vereins erscheine schwierig, da es auf der Gemarkung kein vergleichbares Gelände gebe. Bender befürchtet: "Wir sind ein kleiner Verein und werden uns schlussendlich nicht wehren können." Er relativiert aber: Bis auf der Umgehungsstraße wirklich Autos fahren, werden noch einige Jahre vergehen, also mache man sich darüber jetzt "noch keine Gedanken".