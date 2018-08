Von Carmen Diemer-Stachel

Walldorf. Für die tragische Liebesgeschichte des trojanischen Prinzen Æneas und der karthagischen Königin Dido, die den Kern des römischen Gründungsmythos bildet, verwandelte sich das Atrium des Walldorfer Rathauses in eine Opernbühne. Zum Abschluss der Musiktage, die unter dem Motto "Roma Æterna" standen, brachte Initiator und Leiter Timo Jouko Herrmann Henry Purcells bekannte Oper zur Aufführung. Sie setzte einen grandiosen Schlusspunkt.

Das etwa einstündige, 1689 uraufgeführte Werk stellt einen Meilenstein in der Entwicklung einer eigenständigen englischen Oper dar. Als Vorlage diente Purcell und seinem Librettisten Nahum Tate Vergils "Aeneis". Die zahlreichen Zuhörer durften einen wunderbaren Abend erleben. Ein großartiges Sängerensemble mit Astrid Bohn (Dido), Philipp Schädel (Æneas), Nelly Palmer (Belinda), Miriam Burkhardt (Hofdame, erste Hexe), Anne-Kathrin Herzog (zweite Hexe), Thomas Jakobs (Seemann), Ingo Wackenhut (Zauberin) und Mathias Eschli (Geist in Merkurs Gestalt) sorgte zusammen mit dem Ensemble Operino für einen exquisiten Musikgenuss. Das Ensemble war um einige Instrumente erweitert worden, neben Geigen, Bratschen, Cello und Cembalo gab es auch Kontrabass, Fagott, Theorbe (Langhals-Laute) und Barockgitarre zu hören. Die Musik wurde durch passende Lichtgestaltungen der Gruppe "Pendeloque" bereichert.

Die Ouvertüre erklang zunächst schwermütig, getragen und dunkel, im zweiten Teil dann spritzig und fein. Æneas und Dido verlieben sich unsterblich ineinander, doch Dido hat ihrem verstorbenen Mann geschworen, nie wieder zu heiraten, und verfällt in eine melancholische Stimmung. Von ihrer Vertrauten Belinda wird sie ermutigt: Einducksvoll ließ Nelly Palmer die Arie "Shake the cloud from off your brow" erklingen. Locker und luftig gelangen die zahlreichen Koloraturen. Astrid Bohn sang sich mit Didos klagender Arie, nur von der Theorbe begleitet, in die Herzen der Zuhörer. Als die Königin Æneas’ Flehen endlich erhört, erklangen schwungvoll und heiter die Chöre "Fear no danger" und "Cupid only throws the dart". Der Opernchor überzeugte mit lupenreiner Intonation, guter Artikulation und offensichtlichem Vergnügen. Ein reizvolles Solo der Barockgitarre (Rudolf Merkel) beglückte anschließend das Publikum. Mit einem schwungvoll gespielten Tanz des Orchesters endete der erste Akt.

Schon die ersten Takte des zweiten Aktes ließen auf eine dramatische Wendung schließen. Eine bösartige Zauberin schart ihre Hexen um sich, um die verhasste Dido ins Unglück zu stürzen und Karthago zu vernichten. Das boshafte Treiben ist inspiriert durch die Hexenszenen in Shakespeares "Macbeth". Die Besetzung der Zauberin mit einem Mann, hier Ingo Wackenhut mit kraftvoller Stimme, geht auf die Tradition der antiken Komödie zurück. Herrlich gelang das energiegeladene Duett der ersten und zweiten Hexe: Miriam Burkhardt gefiel mit strahlendem Sopran, Anne-Kathrin Herzog mit warmem Mezzosopran und auch mimischem Engagement.

Den einzigen Ruhepunkt in der Handlung stellt das pastorale Idyll während der königlichen Jagd dar. Entzückend sangen Didos Hofdamen, um Æneas zu unterhalten. Wenig später trägt ein Geist in Gestalt Merkurs, überzeugend gesungen von Mathias Eschli mit profunder, warmer Bassstimme, Æneas auf, den Grundstock für das römische Weltreich zu legen.

Der dritte Akt entführt das Publikum zunächst in den Hafen Karthagos, wo die Schiffe zur Abfahrt bereit gemacht werden, während die Hexen wieder ihr schauriges Gelächter anstimmen. Nach einem schwungvollen Prelude ließen die Seeleute ihr fröhliches "Come away, fellow sailors" erklingen. Die Arie des Seemanns (Thomas Jakobs) wurde ebenso wie der Chor fein differenziert gestaltet. Die Continuo-Gruppe mit Cembalo, Cello, Theorbe, Fagott und Kontrabass erwies sich als souveräner Begleiter. Der Abschied steht in der nächsten Szene an: Die tief gekränkte Dido beschuldigt Æneas der Heuchelei, im dramatischen Duett schleudert sie seinem "I stay" ein wütendes "No, no, go away" entgegen. Schädel mit seiner sonoren, beweglichen Stimme gab einen fabelhaften Æneas ab, hin und her gerissen zwischen Liebe und Pflicht.

Dido, die ohne Æneas nicht weiterleben kann, begeht Selbstmord: Höhepunkt der Oper ist ihre anrührende Klage "When I am laid in earth". Astrid Bohn verlieh der sterbenden Dido ergreifend ihre Stimme, die zart und dunkel-samtig direkt in die Herzen der Zuhörer drang. Die Streicher seufzten hörbar zu ihrem anrührenden "Remember me", bevor der Chor einen leisen Trauergesang anstimmte. Die Instrumente ließen die Klage zart und fein abphrasiert verklingen. Nach einem Moment der Ergriffenheit sparte das begeisterte Publikum nicht mit Applaus. Den Chor "Fear no danger" gab es als Zugabe.