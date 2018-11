Walldorf. (oé) Geht es um eine Liste der größten Rock-Epen der letzten 50 Jahre, dann dürfen zwei Songs auf keinen Fall fehlen: Deep Purples "Child in Time" und natürlich "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin. Allerdings wagen sich nur die allerwenigsten Bands an Song-Giganten wie diese - zu groß ist die Gefahr, an ihnen zu scheitern. Bei "Good Times Bad Times" bestand diese Gefahr allerdings nicht. Denn hier sind absolute Meister ihres Fachs am Werk, und so bildeten besagte Klassiker den grandiosen Schluss- und Höhepunkt eines mitreißenden Konzerts zum zehnten Geburtstag der Band im ausverkauften Café Art.

Alle waren sie in Topform an diesem Abend: die Stammbesetzung von "Good Times Bad Times" ebenso wie die musikalischen Gäste, die sich die Band zur Verstärkung eingeladen hatte. Da ist zunächst natürlich Sängerin Marina Wörner, die wie ein Wirbelwind über die Bühne fegt, vor Temperament nur so sprüht und mit ihrer begnadeten Stimme alles, aber auch wirklich alles singen kann: Die Songs so unterschiedlicher Sängerinnen wie Grace Slick (Somebody to love), Hearts Ann Wilson (Barracuda) oder Chaka Khan (Tell me something good) interpretiert sie mit der gleichen souveränen Selbstverständlichkeit wie die Meilensteine ihrer männlichen Kollegen: Steve Perry etwa im wehmütigen "Lights" (Journey), Deep Purples Ian Gillan natürlich und vor allem Robert Plant von Led Zeppelin.

Mit der gleichen traumwandlerischen Sicherheit wandelt Gitarrist Max Jeschek auf den Pfaden eines Neal Schon, Ritchie Blackmore oder Jimmy Page (man könnte auch noch ein paar Namen mehr nennen). Deren musikalische Fußabdrücke sind wahrlich gewaltig, aber beileibe nicht zu groß für den virtuosen Gitarristen, der den Songs ein ums andere Mal seine solistischen Glanzlichter aufsetzt. Und das bei so unterschiedlichen Nummern wie "Like a Hurricane" von Neil Young oder einem Focus-Medley aus "Hocus Pocus" und "Sylvia". Hier standen freilich die beiden Drummer Rolf Schaude und Markus Grabenbauer im Brennpunkt. Gleich in mehreren Songs spielten sie gemeinsam an zwei Schlagzeugen und steigerten sich hier in ein veritables Drum-Duell, für das sie zurecht die Ovationen des Publikums ernteten.

So hatte jeder Musiker seinen ganz speziellen Moment: Bei den beiden Background-Sängerinnen waren es die Soloauftritte in den Rockklassikern "Carry on wayward son" von Kansas (Anna Clerici) und Foreigners "Urgent" (Patricia Barn), bei Keyboarder Martin Gastetzki John Lords berühmtes Orgel-Intro von "Child in Time" und bei Bassist Mäx Grittner der von ihm mit Verve gesungene Uriah-Heep-Hit "Easy Livin" - eindeutig einer der Publikums-Favoriten dieses Abends. Nicht zu vergessen Ur-Bassist Bernd Windisch, der im Wechsel mit Mäx Grittner am Bass das satte Fundament legte.

Fazit: ein Rockkonzert wie aus dem Bilderbuch. Schade nur, dass die Tage dieser Klasse-Band gezählt sind.