St. Leon-Rot. (pen) Spaß haben und dabei Gutes tun - das war das Motto des fünften "Aktion Kinderträume Golf-Cups". Bei dem Turnier wurde die beeindruckende Spendensumme von über 510.000 Euro erspielt. Mit Prominenten aus Sport, Wirtschaft, Musik und Medien, darunter Dietmar Hopp, Uli Hoeneß, Clemens Tönnies, Johnny Logan, Sven Ottke, Günther Maria Halmer, Bernd Hölzenbein, Michael Lesch, Ingo Lenßen und Matthias Opdenhövel war das Golfturnier auch im fünften Jahr wieder hochkarätig besetzt.

Auf Einladung von Margit Tönnies, Schirmherrin "Aktion Kinderträume", und der ehemaligen Tennisspielerin Anke Huber wurde das Benefiz-Turnier im Golf Club St. Leon-Rot ausgetragen. Die eingenommene Spendensumme kommt zu gleichen Teilen der "Aktion Kinderträume" und der Franz-Beckenbauer-Stiftung zu Gute. Die Franz-Beckenbauer-Stiftung hilft unverschuldet in Not geratenen Familien sowie geistig und körperlich behinderten Menschen. Beckenbauer selbst konnte diesmal nicht dabei sein, da er nach einer Herz-Operation noch im Krankenhaus ist. Der "Eagles-Charity-Club" hatte viele prominente Sportler mit zu dem Turnier gebracht.

Margit Tönnies unterstützt mit ihrem Verein "Aktion Kinderträume" seit zwölf Jahren schwerstkranke und lebensbegrenzt erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Dazu zählt auch Noh Gourie, der an Muskeldystrophie leidet, eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Sein Schicksal wurde bei der Siegerehrung am Abend im Golf Club in einem Film vorgestellt. Der junge Mann aus Syrien bewegte schon viele Menschen, sein Rap-Song "Was wäre, wenn ich gesund wäre" wurde bei YouTube bereits 20.000 Mal angeklickt. Durch Spenden der Aktion Kinderträume konnte er sich seinen Traum, ein Computer-Equipment für die Aufnahme seiner Songs, erfüllen.

Nachdem die Spendensumme des Abends feststand, erklärte Margit Tönnies: "Wir werden mit den eingespielten Spenden vielen Kindern und ihren Familien helfen können. Dafür bedanke ich mich bei allen Gästen, vor allem bei unserem Freund Dietmar Hopp." Und Anke Huber fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste der Einladung gefolgt sind. Wir haben ein spannendes Golfturnier bei herrlichem Wetter gespielt, viel wichtiger ist aber, dass wir erneut eine tolle Spendensumme erzielt haben."

Trotz guter Vorplanung lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass sich Termine überschneiden. So hatten die Organisatoren nicht damit gerechnet, dass gerade an diesem Abend ein Bundesligaspiel ausgetragen wurde, das viele der Beteiligten stark interessierte: Schalke 04 gegen Bayern München. Im Golf Club hing jedoch ein Fernsehbildschirm, auf dem die Fans der beiden Vereine das Spiel gemeinsam verfolgen konnten. Clemens Tönnies, Präsident von Schalke 04, steckte die 0:2-Niederlage seines Vereins locker weg.

Beim Gala-Programm am Abend gab es viele Highlights. Nach der Siegerehrung mit Fernsehmoderator Jörg Wontorra und einem stimmungsvollen Programm des Comedians Bernd Stelter krönte ein Live-Auftritt der Band "Boney M. featuring Liz Mitchell" mit vielen Songs aus dem Repertoire der in den 70er Jahren gegründeten Disco-Formation die Abendveranstaltung.