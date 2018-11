Wiesloch. Zunächst war ein Brand im Bürogebäude des Autohauses Hofmann vermutet worden, als ein Passant der Polizei am Samstagmittag meldete, dass eine dichte Rauchwolke offenbar aus dem Dach drang. Sowohl die Feuerwehr als auch die Einsatzgruppe Brand des Roten Kreuzes Wiesloch wurden alarmiert, da ein Feuer möglicherweise auf eine nahe Lackiererei oder auch eine Tankstelle hätte übergreifen können. Da beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Mitarbeiter vor Ort waren, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschaffen, in dem sich Büroräume befinden. Bei einer Überprüfung wurde laut Polizei festgestellt, dass offensichtlich ein Defekt an der Heizungsanlage vorlag, der zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Ein Brand lag nicht vor, auch wurde das Gebäude nicht beschädigt.