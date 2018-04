St. Leon-Rot. Zur Diskussion über "Zuwanderung und der politische Islam" waren Vertreter der Bürgerinitiative für Integration und Asyl St. Leon-Rot beim CDU-Gemeindeverband St. Leon-Rot zu Gast.

Der stellvertretende Vorsitzende Manfred Krüger hatte sich mit Literatur und aktuellen Presseberichten vorbereitet: Er verwies auf die unterschiedliche Sicht auf die allgemeinen Menschenrechte zum einen in der Erklärung der Vereinten Nationen und zum anderen in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam von der Organisation für Islamische Kooperation von 56 islamischen Staaten.

Diese Erklärung stellt laut Krüger explizit alle Menschenrechte unter das Rechtsprinzip der Scharia, die Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männern einräumt, die Abkehr vom Islam bestraft und Religionsfreiheit nicht zulässt. Für die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus islamischen Staaten stellt diese Sicht Krüger zufolge ein gewichtiges Problem dar.

Hier setzte eine intensive und lebhafte Diskussion mit den Vertretern der Bürgerinitiative ein. Sie konnten überzeugend von ihrer Arbeit und von Erfolgen hier am Ort berichten, während die CDU-Vertreter die vielfältigen Probleme und Herausforderungen für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration von so vielen Menschen mit islamischem Kulturhintergrund betonten.

Manfred Krüger brachte in diese Diskussion das Konzept des Euro-Islams des Sozialwissenschaftlers Bassam Tibi ein. Tibi spricht von einem individuell gelebten Islam mit den Grundsätzen der strikten Trennung zwischen Religion und Politik, der uneingeschränkten Geltung der individuellen Menschenrechte und Glaubensfreiheit sowie schließlich des Pluralismus’ der Religionen.

Dieses Verständnis könnte Krüger zufolge den Muslimen aller islamischen Schulen die Möglichkeit eröffnen, ihren Glauben frei und ungehindert zu leben, tolerant mit Andersgläubigen oder auch Atheisten umzugehen und frei zu sein von fundamentalistischen Zwängen oder fremdstaatlicher Einflüsse. Aufgabe der deutschen Politik ist für Krüger, diese selbstbestimmte Ausübung der Religion gegen Bevormundungen und Bedrohungen islamistischer Politik zu schützen.

Wie die CDU dabei vorgeht, dafür gab der Bundestagsabgeordnete Dr. Stephan Harbarth ein Beispiel: mit seiner Gesetzesinitiative zum Verbot der Kinderehe. Nicht verschwiegen wurde, dass die Integration eine äußerst schwierige Aufgabe der Politik darstelle, für die es keine Blaupausen gebe - und die umso schwieriger sei, je mehr Menschen nach Deutschland mit dem Wunsch kämen, hier ein friedliches und wirtschaftlich gesichertes Leben führen zu können.

Die schwierigste Aufgabe für die Politik der CDU sei aber die Begrenzung der Zuwanderung durch die Unterstützung und das Schaffen von humanen Lebensbedingungen in den Heimatländern der zuwanderungswilligen Menschen, hieß es. Nicht nur islamistischer Fundamentalismus, auch Diktatur, Korruption oder mangelhafte Bildungssysteme schafften schier unüberwindliche Probleme.

Bürgerinitiativen vor Ort, wie die in St. Leon-Rot, und Politiker arbeiteten am selben Ziel, jedoch an unterschiedlichen "Stellschrauben": die Initiativen mit Empathie und hohem Engagement in direktem Kontakt mit den zugewanderten Menschen; die Politiker mit gezielter Anpassung der gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen für die zuwandernden Menschen insgesamt.

Politischer Sachverstand und Einfühlungsvermögen der Initiativen müssten also "Hand in Hand" wirken, war man sich einig. Symbolisch wurde das am Ende vollzogen: Man verabschiedete sich mit einem festen Händedruck voneinander.