Wiesloch. (hds) "Ich bin enttäuscht. Das ist aus meiner Sicht ein ernüchterndes Ergebnis", so Adrian Seidler (CDU) nach dem Sachstandsbericht von Götz Hofmann von der Firma STEG zur Gewerbeansiedlung im "Metropolpark" am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Hofmann musste den Mitgliedern des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) jetzt mitteilen, dass bisher alle Bemühungen um eine Vermarktung des Areals südlich des Bahnhofs ergebnislos blieben. Dort ist ein Gebäudekomplex für die IT-Branche, für Beratungsfirmen, Finanzdienstleister, Ingenieurbüros oder auch Restaurants geplant.

"Wir haben in den zurückliegenden Monaten bundesweit 400 Firmen angeschrieben, die Standortvorteile dargelegt und das planerische Konzept vorgestellt. Das Ergebnis: Selbst nach telefonischem Nachhaken zeigte niemand Interesse", so Hofmann. Bei den Absagen hieß es seitens der anderswo ansässigen Unternehmen immer wieder, man sehe keinen Grund, nach Baden-Württemberg umzusiedeln. Damit ist die einst mit den Wirtschaftsförderern von Wiesloch und Walldorf getroffene Verabredung, keine Anfragen im lokalen Umfeld zu starten, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Grund für die Verabredung war, nicht bloß eine Standortverschiebung innerhalb der Region zu erreichen, sondern neue Unternehmen anzulocken und damit zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen zu erzielen - was vor allem aus Wieslocher Sicht unabdingbar ist.

Auch das planerische Konzept mit drei bis zu sieben Stockwerken hohen Bürogebäuden ist wohl nicht länger aufrechtzuerhalten. "Wir müssen uns in der jetzigen Situation sicherlich flexibel zeigen und uns insbesondere an den Interessen potenzieller Nutzer orientieren", signalisierte Stefan Seewöster (WGF/AWL) Bereitschaft zum Umdenken. Dies wird auch notwendig sein. Denn wie Hofmann berichtete, hat ein Unternehmen bereits angefragt, allerdings mit der Auflage, 5000 Quadratmeter auf einer Ebene anmieten zu wollen. "Dies ginge nach der vorliegenden Planung nicht. Wir haben Stockwerkgrößen von maximal 700 Quadratmetern vorgesehen", so der STEG-Projektleiter. Auch ein IT-Softwareunternehmen habe Interesse an 1000 Quadratmetern Fläche signalisiert, ebenso eine Krankenkasse (700 Quadratmeter) und ein Medienunternehmen, das sich für 230 Quadratmeter interessiert. Es handelt sich dabei in allen Fällen um Büroflächen. Auch mehrere Anfragen und Interessensbekundungen von Hotelketten und "Business Wohnen" seien eingegangen, aber dies war zunächst wegen der Konkurrenz zu bestehenden Hotels in Wiesloch und Walldorf ausgeschlossen worden. OB Franz Schaidhammer: "Wir haben derzeit eine Auslastung von knapp über 60 Prozent in den Hotels im unmittelbaren Umfeld."

Allerdings müsse man auch bei diesem Punkt überlegen, ob man die Einschränkung aufrechterhalten könne, so Hofmann. "Wir bieten hier einen Standort mit idealer Lage und bester Verkehrsanbindung und es macht keinen Sinn, unseren Handlungsspielraum einzuschränken", merkte Hofmann an. Sein Vorschlag: Auch die gesamte Metropolregion mit einzubeziehen, ein Maklerbüro einzuschalten und durch die Wirtschaftsförderung in Wiesloch und Walldorf kräftig die Werbetrommel zu rühren. "Wir waren im Rhein-Neckar-Kreis nicht auf Akquise aus, dies muss sich jetzt ändern. So erhöhen sich doch unsere Chancen erheblich, die nächsten Schritte einleiten zu können", meinte Hofmann.

"Da muss mehr Zug in die ganze Sache rein", forderte auch Michael Kleinjans (CDU) und forderte die STEG auf, mehr Engagement zu zeigen. Auch die Ausweitung auf einst ausgeschlossene Branchen dürfe kein Tabuthema mehr sein. Die STEG wird nun in den kommenden Wochen, so die Hofmann-Zusage, mit dem neuen Ansatz antreten, die baulichen Rahmenbedingungen nach den Wünschen potenzieller Kunden zu verändern. "Flexibilität" heißt dabei das Zauberwort. Nächstes Ziel ist die regionale Vermarktung, die bisher nicht stattfand. "Darin sehen wir eine gute Chance, doch noch Interessenten anzulocken", meinte denn auch Adrian Klare (SDP). Gerade aufstrebende Unternehmen, die derzeit speziell in Heidelberg eine neue Bleibe suchten, könnten aufgrund der attraktiven Lage überzeugt werden.

Somit sind die nächsten Schritte klar: mehr Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Gespräche mit Investoren, die bisher noch nicht stattgefunden haben. "Wir sollten aber bis zur nächsten Sachstandsinformation nicht mehr so viel Zeit vergehen lassen", meinte Adrian Seidler (CDU). Seine Forderung: Der nächste Zwischenbericht müsse noch vor der Sommerpause erfolgen.