Wiesloch. (pen) Nur vier Prozent aller Jugendlichen legen ihr Smartphone zum Essen weg. Die digitalen Medien sind längst zum unverzichtbaren Bestandteil im Leben der meisten jungen Menschen geworden. Die digitale Revolution stellt Eltern und Pädagogen vor immer größere Herausforderungen. Tipps zum Umgang mit der "Generation Smartphone" gibt die Autorin Pia Zimmermann in ihrem gleichnamigen Buch, das sie dieser Tage bei einer Lesung in der Buchhandlung Dörner vorstellte.

Pia Zimmermann studierte Maschinenbau und war über mehr als 15 Jahre hinweg in der IT-Branche tätig. Sie arbeitete an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg am Lehrstuhl für Informatische Bildung, lehrte und forschte zu Digitalem Lernen und Game Design. Als Mutter zweier Kinder kennt sie die digitale Welt in den unterschiedlichsten Facetten. Sie lebt in Heidelberg.

Zu Beginn der Buchvorstellung präsentierte sie einige Zahlen: So nutzen 97 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen zur Kommunikation "WhatsApp". Etwa 25 Prozent dieser Altersgruppe besitzt ein teures i-Phone. Sie wachen ihr zufolge auf mit dem Finger auf dem Display, spielen schon im Kindergarten auf dem Tablet und bekommen spätestens ab zehn ohne Internet "Entzugserscheinungen". "Die Entwicklung geht rasant voran, sodass Eltern und Erzieher nur noch hinterherhecheln", sagt Pia Zimmermann.

In ihrem Buch will sie Hilfestellung geben, wie man behutsam gegen die Omnipräsenz der digitalen Medien steuern kann. Vor allem sollten sich Jugendlichen bewusst werden, dass jeder Schritt im Netz beobachtet wird. Wer im Internet einmal nach Sportschuhen gesucht hat, wird in den kommenden Tagen auf jeder Website von Sportschuh-Bannern verfolgt. "Retargeting" heißt das in der Fachsprache. "Wir hinterlassen mehr über unser Tun im Netz, als wir wissen", erklärt die Autorin. Daten im Netz sind eine Ware, mit der gehandelt wird.

Wer sich im Netz bewegt, sollte die Gefahren wie Cyber-Angriffe oder Viren kennen, aber auch mit den Regeln umgehen können, dazu zählen beispielsweise Datenschutz und Urheberrecht. Die Autorin gibt in ihrem Buch einen Überblich über die wichtigsten Trends der Digitalisierung im Kinderzimmer: von sozialen Netzwerken, Computerspielen, Gamedesign, digitalem Lernen über Datensicherheit bis hin zu Cybermobbing.

Ein Kapitel in ihrem Buch beschäftigt sich auch mit Lernvideos im Internet. In dem großen Angebot würde es auch einige gute Anbieter geben wie beispielsweise "Lernen mit Khan", "A simple club" oder die kostenlosen Onlinekurse auf Universitätsniveau "Mooc". Zum Schluss der Lesung gab die Autorin noch praktische Tipps für die Eltern. So sollten sie "echtes Interesse" an den Inhalten zeigen, die ihre Kinder digital nutzen. Wichtig sei es, Regeln zum Medienkonsum aufzustellen, die alters-, inhalts- und situationsangepasst sind. "Seien Sie neugierig auf digitale Inhalte, aber lesen Sie auch das Impressum oder die Datenschutzbestimmungen und überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, was die Nutzung bestimmter Applikationen oder Programme bedeutet", so der Rat der Expertin.