Dielheim. (oé) Die erste Amtshandlung des neuen Gemeinderats nach dessen Konstituierung bestand in der Besetzung der Ausschüsse und in der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister. Wie bisher wird es vier Stellvertreter von Bürgermeister Hans-Dieter Weis geben. Erster Stellvertreter ist Christoph Udluft (CDU). Er setzte sich mit 14 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen gegen den dienstältesten Gemeinderat Markus Wodopia (SPD) durch.

Auch den zweiten Bürgermeister-Stellvertreter stellt mit Tanja Freudensprung künftig die CDU. Sie bewarb sich mit Ute Sendner (Bürgerinnen) um diesen Posten und wurde mit 10 Ja-Stimmen bei neun Enthaltungen gewählt. Bei der Wahl des dritten Stellvertreters schlug die CDU Markus Wodopia (SPD) vor, der sich mit 13 Ja-Stimmen gegen seine Mitbewerberin Ute Sendner (Bürgerinnen) durchsetzte. Vierter Stellvertreter ist künftig Markus Knopf, der ohne Mitbewerber blieb und 14 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen erhielt.

Vom Gemeinderat einstimmig bestätigt wurde auch das vorherige Votum des Horrenberger Ortschaftsrats für Ortsvorsteher Harald Seib, den der Ortschaftsrat einstimmig in seinem Amt bestätigt hatte. Seib selber dankte für die Wiederwahl und sah in den beiden einstimmigen Voten "eine Bestätigung seiner bisherigen Arbeit".

Lediglich Routinebeschlüsse waren die Bewilligung von Zuschüssen der Gemeinde: Zum einen für den Fassadenanstrich des Ludwig-Englert-Hauses in Balzfeld. Einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kirchengemeinde gemäß gewährt die Kommune bei solchen Sanierungsarbeiten einen 60-prozentigen Zuschuss. Bei Gesamtkosten von 9350 Euro entspricht dies einem kommunalen Kostenanteil von 5800 Euro.

Der Fassadenanstrich wird gleich miterledigt, da aktuell auch die Fenster des Ludwig-Englert-Hauses saniert werden. Bereits hierfür hatte die Gemeinde außerplanmäßig einen Zuschuss von gut 16.000 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten für die neuen Fenster liegen bei knapp 27.000 Euro. Laut dem Bürgermeister besteht an der Notwendigkeit der Maßnahmen kein Zweifel.

Das gilt auch für die Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle des TV Dielheim, die im Jahr 1954 erbaut wurde. Eine Erneuerung des Unterbaus sei damit geboten, so Hans-Dieter Weis. Die Gesamtkosten belaufen sich auf gut 55.000 Euro, davon übernimmt die Gemeinde gemäß ihren Förderrichtlinien 25 Prozent, das wären im konkreten Fall 13.855 Euro. Die Mittel stehen im Haushalt schon bereit, wie der Bürgermeister darlegte. Auch hier erfolgte der Bewilligungsbeschluss einstimmig.

Ende 2016 laufen die bisherigen Konzessionen für die Buslinien ab. Deshalb steht eine Neuausschreibung der Linienbündel für die Region an. Dielheims Verwaltung ging mit dem Thema schon jetzt in den Gemeinderat, damit vor dem geplanten Abstimmungsgespräch im September bereits Vorschläge gemacht werden können. Ein Problem sind Hauptamtsleiter Manfred Heinisch zufolge die frühen Abfahrtszeiten der Schulbusse am Morgen.

Die Kinder treffen deshalb oft schon 7.15 Uhr am Schulzentrum in Wiesloch ein, das erst um 7.50 öffnet. Das ist vor allem winters ein Problem. Die Gemeinde will hier auf Beschwerden der Eltern reagieren und über ein Nebenangebot erfahren, was es kosten würde, wenn die Busse eine halbe Stunde später fahren würden. Dazu wären wohl zusätzliche Busse notwendig.

Aus dem Gemeinderat wurde auch angeregt, einmal die Kosten für eine Anbindung an den S-Bahnhof in Meckesheim zu den Hauptverkehrszeiten prüfen zu lassen. Weitere Anregungen betrafen die Wochenendverbindungen nach Dielheim und auch die späte Anbindung des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf mit dem Kino. Die Gemeinde Dielheim wird von der Linie 702 bedient - und zwar im Stunden- beziehungsweise Halbstundentakt. Ein ausreichendes Angebot, wie die Verwaltung findet.