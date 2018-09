Wiesloch. (seb) Durch eine "Momentaufnahme des pädagogischen Konzepts" erhielt Wieslochs Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Einblick in die Vorstellungen und Bedürfnisse der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule für einen gelungenen Ganztagsbetrieb. Der Rat hatte im Juli 2013 beschlossen, den entsprechenden Antrag fürs Schuljahr 2015/16 zu stellen. Konrektorin Traudel Schremser-Magens stellte das Konzept gemeinsam mit Simone Uhlig und Tina Dexheimer vom Kompetenzteam der Schule vor und betonte: "Im Vordergrund all unserer Planungen stehen die Kinder." Im Sommer solle das Konzept stehen, damit die Stadt dann den Antrag auf Einrichtung der Ganztagsschule fürs nächste Jahr stellen kann.

Dass es keinesfalls einfach eine "verlängerte Halbtagsschule" werde, machte das Team anhand eines Beispieltags von 8 bis 15 Uhr deutlich. Der Unterricht wird in drei Blöcken stattfinden, aufgelockert durch Mittagessen und Freizeit, bereichert durch verschiedene Kreativ- oder Bewegungsangebote, die gemeinsam mit Kooperationspartnern veranstaltet werden. Zurzeit sind es Musikschule, Bürgerstiftung und TSG, aber: "Wir brauchen weitere Kooperationspartner", so das Kompetenzteam. Vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende sieht das Konzept die Kernzeitbetreuung durch städtisches Personal vor. Beim Gemeinderat liegt die Entscheidung, ob der Ganztagsunterricht an drei oder vier Tagen die Woche und für sieben oder acht Stunden am Tag stattfinden soll.

Die Schulleitung rechnet mit 336 Schülern bei einem Klassenteiler von 28. Aber: "Wir sind schon voll ausgelastet", hieß es. Essenziell wichtig ist für das Kompetenzteam eine Mensa, darüber hinaus fehlen Aufenthalts- sowie Kreativ- oder Fachräume. Überdies zweifelt das Team daran, dass die eine Sporthalle bei diesen Schülerzahlen ausreicht. Vom pädagogischen Standpunkt aus wäre eine verbindliche Ganztagsschule vorzuziehen, weil sich sonst kaum etwas ändert: Weiterhin könnte der Unterricht nur vormittags stattfinden und nachmittags allenfalls freiwillige Angebote.

Seine Ablehnung gegenüber dem "offenen Vollzug an der Merian-Schule" machte Eugen Wickenhäuser (Wählergemeinschaft Frauenweiler) deutlich. Er schätzte, dass Um- und Ausbau der Schule "acht Millionen kosten", für ihn nicht verantwortbar etwa angesichts des Zustands der Straßen. "Wir bauen hier Luftschlösser", stellte Dr. Jörg Richter (FDP) fest. Er unterstütze die Pädagogen und ihr Konzept, doch müsse es solide finanziert werden: "Wir müssen uns überlegen, welche Grundschule wir zumachen", stellte er die Lage angesichts des hohen Schuldenstands der Stadt drastisch dar. "Wir wollen keinen Swimmingpool im Lehrerzimmer", hob das Schul-Team hervor, dass man keine unangemessenen "Forderungen" stelle.

Auf Dieter Bruders (Freie Wähler) Fragen erwiderten OB Franz Schaidhammer und das Kompetenzteam zum einen, dass die Schule mit dem Ganztagsbetrieb auch mehr Lehrerstunden bekommt, zum andern, dass nicht alle Umbauten bis 2015/16 fertig sein müssen, da man zunächst mit einer Klassenstufe, zirka 100 Schülern, startet. "Provisorien wie Container, die ewig stehen, wollen wir nicht", hob Bruder hervor, woraufhin Schaidhammer feststellte, dass die Stadt auch eine "Verpflichtung eingeht, das bauliche Konzept rechtzeitig umzusetzen". Als Klaus Rothenhöfer nach den aktuellen Schulbaurichtlinien fragte, erklärte Andreas Hoffner von der Stadtverwaltung, dass man den Vorgaben des Kultusministeriums folge und "eine rechtsverbindliche Grundlage für die Konzeption" habe.

"Ich bin sehr optimistisch", lobte Adrian Seidler die "gute Lösung" der Schule. "Wir haben uns schließlich 'familienfreundliches Wiesloch' auf die Fahnen geschrieben", allerdings halte er wegen der Finanzlage etwa den Bau einer zweiten Sporthalle schwerlich für möglich. "Die Kernzeit platzt aus allen Nähten", stellte Sonja Huth (SPD) fest: Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung sei groß, für Familien sei schwer vermittelbar, dass es im Kindergarten klappe, in der Schule aber nicht. Sie plädierte für eine verbindliche Ganztagsschule an vier Tagen die Woche.

Michael Böhler (Grüne) pflichtete ihr bei. Er sei "froh, dass sich die Merian-Schule auf den Weg gemacht hat". Auch schlug er der Schule vor, beim Kinderschutzbund wegen einer Kooperation anzufragen. "Wenn die Ganztagsschule verbindlich wird, müssen die Schulbezirke aufgelöst oder durchlässiger gemacht werden", so Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler), der Zweifel hegte, ob diese Schulform ideal ist. Zur Frage der Finanzierung meinte er: "Um eine Kreditaufnahme werden wir nicht herumkommen."

"Wir verdoppeln doch nicht die bauliche Substanz", erwiderte Dr. Gerhard Veits auf im Raum stehende Kostenschätzungen. Der normale Unterricht werde für die Ganztagsschule "besser verteilt", es werde nicht "noch mal so viel draufgepackt". Über Umbau, Ausstattung und Finanzierung werde der Rat sich Gedanken machen, "nicht die Minimallösung" wählen, sondern "zu seiner Verantwortung stehen".