St. Leon-Rot. (seb) Das Schwimmbad in der Mönchsberg-Sporthalle in St. Leon wurde von Grund auf verwandelt: Vom Becken ist nichts mehr zu sehen, stattdessen findet man dort nun einen großen, hellen Saal, in dem die Musikkapelle St. Leon-Rot nun hervorragende Probebedingungen findet. Das zeigte das gemeinsame Ensemble der Musikvereine St. Leon und Rot jetzt den vielen Gästen bei der Einweihung der Räumlichkeiten im Untergeschoss der Halle.

"Es ist ein wunderschöner Raum geworden", meinte Rudi Heger, Vorsitzender des Musikvereins St. Leon. Er bedankte sich bei Gemeinde und allen am Umbau Beteiligten für die Unterstützung. "So ein Domizil haben wir uns jahrelang gewünscht." Roland Wahl, Vorsitzender des Roter Musikvereins, blickte zurück auf die bescheidenen Anfänge der Proben, unter anderem in "mit Salpeter gespickten Kellern".

Nun habe man einen "tollen Saal mit hervorragender Akustik", die Gemeinde habe an nichts gespart: "Heute ist für uns ein Traum verwirklicht worden." Das sei für die Vereine "Verpflichtung und Ansporn", die Gemeinde bei wichtigen Anlässen auch würdig zu unterstützen. Was die Musikkapelle zu bieten hat, stellten später Schüler-, Jugend- und die Gesamtkapelle mit schwungvollen Beiträgen, die immer wieder durch originelle Einfälle bereichert wurden, unter Beweis. Das gemeinsam gesungene "Badner Lied" durfte dabei nicht fehlen.

"Der Erfolg gibt dieser Entscheidung recht", zeigte sich auch Bürgermeister Dr. Alexander Eger zufrieden, dass es möglich war, dem lange geäußerten Wunsch der Musikvereine nach guten Proberäumen zu entsprechen. Wie er in seinen Grußworten darlegte, war das 1964 gebaute Hallenbad "mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu erhalten". Das Becken, das sich teilweise abgesenkt hatte, "war nicht mehr zu retten". Für rund 1,5 Millionen Euro wurden die Räume ihm zufolge renoviert, im Frühjahr solle das Außengelände fertig werden.

Pfarrer Manfred Woschek nahm anschließend auch im Namen der evangelischen Kirchengemeinde die Weihe vor. Im gemeinsamen Gebet dankten er und die Gäste für solche Räume, in denen man seine Fähigkeiten weiterentwickeln und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten erleben könne: "Was kann es Schöneres geben?"

Während der große Saal mit 22 auf 14 Metern hauptsächlich für die Proben der Musikvereine gedacht ist, nutzen auch weitere Ortsvereine die Sporthalle: Bürgermeister Eger nannte den Integrationsverein "Smile", SG St. Leon, Tennisclub, Windsurfing- und Segelclub, den neu gegründeten Tischtennisverein und den Cäcilienverein St. Leon, der die Räume unter anderem für seine Theateraufführungen mitbenutzen möchte. Die Räume selbst stehen den Vereinen mietfrei zur Verfügung, nur eine Nebenkostenpauschale wird fällig.

Nicht nur die ehemalige Schwimmhalle, auch die Umkleiden, Duschen und früheren Abstellräume wurden renoviert. Wer von draußen hereinkommt, stellt auch sofort fest, wie gut der Schallschutz ist - "den Nachbarn zuliebe", so Alexander Eger. Dadurch, dass der Saal nun so dicht ist, wurde eine aufwendige Lüftung notwendig, die unter anderem im ehemaligen Schwimmbecken unter dem Musikersaal untergebracht ist.

Angrenzend an den Saal ist ein etwas kleinerer "Multifunktionsraum" unter anderem für die Tischtennisspieler und die Gymnastikangebote für Senioren. Beheizt wird die Halle über die Pellet-Anlage in der Mönchsbergschule, darüber hinaus sorgt Solarthermie für Warmwasser. Selbstverständlich ist die Halle dank Fahrstuhl nun barrierefrei.

"Unglaublich" und "Alles so ordentlich" war verschiedentlich von den Besuchern zu hören, die sich, den alten Zustand des Bads vor Augen, bei Rundgängen ein Bild von der Umgestaltung machten.