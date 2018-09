Walldorf. (rö) Die Astorstadt hat zum 1. Oktober wieder einen Ersten Beigeordneten: Otto Steinmann (Foto: Pfeifer), seit 2002 Beigeordneter, wurde am Dienstagabend vom Gemeinderat in sein neues Amt gewählt. Auf Steinmann entfielen in der geheimen Wahl 18 Stimmen. Der zweite Bewerber, Chris Holz aus Karlsruhe, erhielt zwei Stimmen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Die Stelle des Ersten Beigeordneten war zunächst nicht mehr besetzt worden, nachdem der frühere Stadtbaumeister Dieter Astor im August 2010 in den Ruhestand gegangen war. Nach der jetzigen Neubesetzung soll in einer der kommenden Sitzungen dann die Hauptsatzung geändert werden, da diese noch zwei Beigeordneten-Stellen vorsieht, es künftig aber bei lediglich einer bleiben soll.

Otto Steinmann nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen bei Bürgermeisterin Christiane Staab und den Gemeinderäten. Ein besonderer Dank galt seinen "drei ehemaligen Chefs" im Rathaus, von denen er viel gelernt habe: den früheren Bürgermeistern Dr. Jürgen Criegee und Heinz Merklinger sowie dem ehemaligen Stadtbaumeister Wilhelm Schneider, bei dem er einst im Bauamt angefangen hatte. Steinmann ist seit 1982 in der Stadtverwaltung tätig, wurde 2002 zum Beigeordneten gewählt und 2010 in diesem Amt bestätigt. "Für mich ist das ein besonderer Tag nach einem längeren Weg hier im Haus", sagte er nach seiner Wahl.

Dem Gemeinderat versprach Otto Steinmann auch künftig "einen offenen und ehrlichen Umgang". Die Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Staab funktioniere dank "einer stabilen Vertrauensbasis" gut, auch weil Einigkeit bestehe, "wie die Rolle des Beigeordneten aussieht". Dass es zwei Jahre gedauert hat, bis der Gemeinderat die Entscheidung getroffen hatte, die Stelle des Ersten Beigeordneten wieder zu besetzen, sieht Steinmann als unproblematisch an: "Wenn der Volksmund recht hat, dass gut Ding Weile braucht, kann die Entscheidung nicht so schlecht gewesen sein", sagte er mit einem Schmunzeln.

Vor der Wahl hatten sich die beiden Bewerber dem Gremium kurz vorgestellt. Chris Holz, Offizier der Bundeswehr, sagte, er sehe neue Aufgaben als Herausforderung an. In der Vergangenheit habe er sich in vielen Führungsaufgaben beweisen können und auch schwierige Situationen wie einen Auslandseinsatz gemeistert. Der öffentliche Dienst sei für ihn kein Beruf, "sondern eine Berufung". Als Erster Beigeordneter wolle er "Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik" sein, sagte Holz.

Otto Steinmann lenkte anstelle einer Vorstellung den Blick auf die künftigen Aufgaben in seinem Geschäftsbereich, der auch weiterhin "Zentrale Verwaltung und Soziales" bleiben wird. Dazu gehören nach seinen Worten die Einrichtungen der Kinderbetreuung, die bereits auf einem hohen Niveau seien und von den Eltern wertgeschätzt würden, die aber künftig noch besser untereinander vernetzt werden müssten. Daneben werde man Lösungen in der stationären und ambulanten Pflege brauchen, so Steinmann, und dürfe auch die Personalentwicklung im Rathaus nicht aus dem Blick verlieren. Nach der Wahl gab es Glückwünsche von allen Seiten.