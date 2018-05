Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Ohne Einzelhandel werden unsere Städte zu bloßen Schlafquartieren", sagte Claus Schmiedel, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag. In einem Diskussionsforum der Wieslocher SPD im Alten Rathaus stellte er eine Initiative der grün-roten Landesregierung vor, die Innenstädte lebendig zu erhalten: das "Gesetz zur Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere", die sogenannten "Business Improvement Districts" (BID).

Er hob den Mehrwert an Lebensqualität hervor, wenn in einer Stadt geschäftiges Treiben herrsche. Doch nur, wenn der Ortskern auch einladend ist, steigt die Kundenfrequenz, so Schmiedels Argumentation. Dann kann sich der traditionelle Einzelhandel "mit einem Stück neuem Selbstbewusstsein" gegenüber der Konkurrenz insbesondere durch Internethandel, aber auch sogenannte "Outlet-Center", behaupten.

"Wir können aber nur den Rahmen setzen: Füllen müssen ihn die Akteure in der Innenstadt", so Schmiedel. Kern des Ganzen ist ihm zufolge die Privatinitiative der Immobilienbesitzer im Ortskern. Nicht von der Politik, sondern von ihnen, genauer: mindestens 15 Prozent der Beteiligten, muss der Ball ins Rollen gebracht werden. Die Kommune entwerfe dann gemeinsam mit ihnen und im Rahmen der Baugesetzgebung die Satzung.

Und sie behalten dann auch - im rechtlichen Rahmen natürlich - die Kontrolle. Je mehr sich für die Innenstadtbelebung engagieren, desto geringer auch die Last auf den einzelnen Schultern: "Der Solidaritätsgedanke zählt." Selbstverständlich stehe es jeder Kommune frei, ebenfalls in den Ortskern zu investieren. Die Summen für BID-Initiativen bewegen sich erfahrungsgemäß zwischen 50 000 und maximal 200 000 Euro. Die Besonderheit: Erst wenn mindestens 30 Prozent der Immobilienbesitzer Nein sagen, kippt das BID. Ansonsten können auch Unwillige "rekrutiert" werden.

Schmiedel hob mit Blick auf die Folgen hervor, dass die Steigerung der Aufenthaltsqualität im Ortskern in aller Interesse liegt. Wenn ein Quartier "abruscht", dann "sinken auch die Immobilienpreise, da geht es um richtig große Summen". Wenn dieser Fall bereits eingetreten ist, hilft auch das BID nichts.

Als Beispiel für ein Quartier mit viel Potenzial dienten Marktplatz und Untere Hauptstraße: Bei einer Begehung hatten sich die SPD-Vertreter, neben Schmiedel unter anderem auch Klaus Maier, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, und Stadtrat Michael Weimer, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Wieslocher Stadtmarketings, Uwe Dörner, davon überzeugt. Die Warenvielfalt ist da, Gaststätten laden zum Ausruhen beim Bummel ein "und wir haben in Wiesloch eher wenig Leerstände", so Dörner.

Claus Schmiedel nannte auch Städte, die bereits seit Jahren gute Erfahrungen mit BIDs gemacht haben: Hamburg als Vorreiter mit seinem millionenschweren "Neuen Wall", aber auch Bremen oder Gemeinden im Saarland in kleinerem Maßstab. Gemeinsam gehen die Akteure dort ihm zufolge Verschiedenes an: Begrünung und Möblierung einer Fußgängerzone, gemeinsamen Schmuck oder Beleuchtung, darüber hinaus für Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen. Leerstände könne man mit Dekorationen kaschieren und zusammen die Nachfolge regeln, außerdem Öffentlichkeitsarbeit und Bürokratie gemeinsam stemmen.

"Wir haben großes Interesse an einem starken Einzelhandel und einer lebendigen Innenstadt", sagte OB Franz Schaidhammer, der BIDs in den USA kennen und schätzen lernte: "Eine tolle Lösung". Uwe Dörner sagte: "Wir fordern das Gesetz, damit wir die Mittel in die Hand bekommen für eine bessere Stadtentwicklung." Man sei in Wiesloch gut aufgestellt und bereit, "Pionierarbeit zu leisten". Michael Weimer zufolge verfolgt die Weinstadt auch die Idee, das BID mit dem EU-Projekt "Smart City" zu kombinieren, an dem sich Wiesloch 2014 beteiligen will. In diesem Rahmen fließen EU-Mittel an Firmen, die Synergieeffekte in Bereichen wie Infrastruktur, Energie oder Mobilität erzielen wollen. Unter anderem will Wiesloch, wenn der Zuschlag erfolgt, seine "Einkaufserlebnisse" im Internet präsentieren.

Der Gesetzgebungsprozess ist nun angelaufen, so Claus Schmiedel. Anfang 2014 gebe es einen Referentenentwurf, an dem sich interessierte Händler orientieren könnten, April 2015 könnte das Gesetz in Kraft treten.