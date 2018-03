Dielheim. (rö) "Sollte die unechte Teilortswahl in der Gemeinde für beide Gremien, Gemeinderat und Ortschaftsrat, ab den nächsten Kommunalwahlen (2019) abgeschafft werden?" So wird nach einem Vorschlag von Horrenbergs Ortsvorsteher Harald Seib (CDU) die Fragestellung lauten, wenn in Dielheim am Sonntag, 13. März, zum Bürgerentscheid über die Abschaffung oder Beibehaltung der unechten Teilortswahl aufgerufen wird. Darauf hat sich Dielheims Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme (Heino Freund, CDU) verständigt. Die Grundsatzentscheidung, den Bürgerentscheid durchzuführen, war bereits in der vorangegangenen Sitzung getroffen worden.

Hauptamtsleiter Manfred Heinisch machte das Gremium darauf aufmerksam, dass mit einer Änderung der Gemeindeordnung zum 1. Dezember das Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid von 25 auf 20 Prozent der Stimmberechtigten abgesenkt worden ist. Außerdem schreibt die Gemeindeordnung nun eine "Veröffentlichung oder Zusendung einer schriftlichen Information bis zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid vor". Laut Heinisch kann das "über das Mitteilungsblatt geschehen, wir hatten ohnehin für Februar eine Vollabdeckung vorgesehen".

Ute Sendner (Bürgerinnen) wünschte sich dagegen "ein einfaches Faltblatt", in dem "nur über die unechte Teilortswahl informiert wird". Die Veröffentlichung über einen separaten Flyer sei "eine gute Idee", stimmte Markus Wodopia (SPD) zu, schließlich handle es sich um ein "sensibles Thema", auf das man nicht oft genug hinweisen könne. Dem Vorschlag von Bürgermeister Hans-Dieter Weis, die Informationen sowohl im Mitteilungsblatt als auch über einen extra Flyer zu veröffentlichen, konnten dann alle zustimmen.

Was den Inhalt der Veröffentlichung angeht, besteht noch Klärungsbedarf im Gemeinderat. "Die Mehrheit des Ortschaftsrats hat sich für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl ausgesprochen", sagte Ortsvorsteher Seib. Diese Haltung wolle man auch in der Information vor dem Bürgerentscheid wiederfinden.

Zustimmen konnte der Gemeinderat den Wahlräumen für den Bürgerentscheid, der parallel zur Landtagswahl durchgeführt wird. Dieses Mal können auch wieder im fertiggestellten Rathaus (Bürgerbüro und Obergeschoss) und im neuen Bürgersaal Wahlräume eingerichtet werden; die weiteren werden sich im Eckertsberg-Kindergarten, im Gemeindehaus Horrenberg (zwei Wahlräume) und im Ludwig-Englert-Haus in Balzfeld finden. Den Gemeindewahlausschuss bilden neben Bürgermeister Weis (Vorsitzender) und Hauptamtsleiter Heinisch (Schriftführer) die Gemeinderäte Harald Seib (CDU), Ute Sendner (Bürgerinnen), Markus Wodopia (SPD) und Raimund Mack (Grüne).

In einem weiteren Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat zwei weitere Gewerke für die Erweiterung des Eckertsberg-Kindergartens vergeben, beide Beschlüsse fielen einstimmig. Das günstigste Angebot, eingereicht von einer Firma aus Karlsruhe, für die lüftungstechnischen Anlagen lag bei 78 000 Euro, die Kostenschätzung hatte sich auf 87 000 Euro belaufen. Für die Vergabe der Elektroarbeiten hatte lediglich eine Firma aus Wiesloch ein Angebot über 102 000 Euro abgegeben, die dann auch den Zuschlag erhielt. Hier war man von einer Kostenschätzung von 98 000 Euro ausgegangen. "Wir liegen noch im grünen Bereich", sagte Bürgermeister Hans-Dieter Weis. Mit der Erweiterung an den bestehenden Kindergarten sollen zwei neue Kleinkindgruppen mit insgesamt 20 Plätzen geschaffen werden, die Kosten wurden vorab auf rund eine Million Euro beziffert. Geplant ist, dass die neuen Plätze zum kommenden Kindergartenjahr zur Verfügung stehen.