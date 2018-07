Walldorf. (heb) Es ist ein pakistanisches Lied, doch ein Wort sticht heraus. "Welcome" singt Zeeshan Rahab und begrüßt damit die Gäste im evangelischen Gemeindehaus. Dabei begleitet er sich selbst auf dem auch "Missionarsorgel" genannten Harmonium, einem Instrument, das sich in Pakistan großer Beliebtheit erfreut. Spekulationen und Gerüchten wollten die Stadt Walldorf und der Arbeitskreis Asyl Walldorf mit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung entgegentreten. Verwunderte Gesichter gab es, als der Leiter der Unteren Aufnahmebehörde des Rhein-Neckar-Kreises, Karl Winkler, sagte: "Die Philipp-Reiß-Straße spielt in der zukünftigen Planung keine Rolle mehr."

In die neu errichtete Containeranlage waren erst im November die Bewohner der vormaligen Notunterkunft in der Industriestraße umquartiert worden. Doch im Januar mussten sie schon wieder raus, da die Wasserleitungen eingefroren waren. Winkler bedauerte, dass die Flüchtlinge in umliegenden Orten untergebracht werden mussten, da der Umbau der Gewerbehalle in der Industriestraße in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft noch nicht fertig war.

"Kommen die dann wieder zurück?", wollte eine Helferin wissen. Und ein anderes Mitglied forderte, individuell genauer zu schauen. Denn ein 61-Jähriger inmitten lauter junger lebhafter Männer, das gehe nicht. Nur in diesem konkreten Fall könne man versuchen, eine Rückkehr zu ermöglichen, erwiderte Winkler und verwies auf die nach wie vor großen Herausforderungen, denen sich sein Amt gegenübersehe.

Stadtrat Lorenz Kachler (SPD) fragte wegen der Containerunterkunft nach. "Wie konnte das geschehen? Und wer kommt für die Kosten auf?" Ein privater Investor habe die Anlage errichtet und an den Kreis vermietet, berichtete Winkler und räumte ein, in diesem Fall sei einiges schief gelaufen. Das Mietverhältnis sei beendet, versicherte er und verwies auf das laufende Verfahren.

Doch es gab an diesem Abend auch Lob für alle Beteiligten. So dankte der Erste Beigeordnete der Stadt, Otto Steinmann, dem Sprecher des Arbeitskreises Asyl, Rainer Eder, stellvertretend für alle, die sich für die Geflüchteten engagieren. Auch die Mitarbeiter des Kreises lobte er für ihren außerordentlichen Einsatz.

Aus den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises werden die meisten Flüchtlinge noch dieses Jahr auf die Kreiskommunen verteilt. 170 Flüchtlinge sind aktuell noch in Walldorf, viele davon bereits in der Anschlussunterbringung. 52 weitere sollen im Lauf des Jahres durch die Kommune untergebracht werden. Knapp 70 Prozent sind Männer, zwei Drittel kommen aus Syrien.

Die Stadt allein könne die Arbeit nicht leisten, betonte Steinmann und warb dafür, dass die bisher schon freiwillig Engagierten bei der Stange bleiben und weitere dazu kommen. "Sie können uns helfen, wenn Sie leer stehenden Wohnraum anbieten", sagte Steinmann und ergänzte, die Stadt trete als Zwischenmieter auf.

Eder lobte die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und das große Engagement, berichtete aber auch von Frust wegen erfolgloser Diskussionen mit Behörden und Enttäuschung über Flüchtlinge, die die gebotene Hilfe nicht so annehmen. Andererseits gebe es auch viele Flüchtlinge, die sich selbst freiwillig engagieren. Als Ansprechpartner stellte er den Leiter des Begegnungshauses, David Kurlberg, vor. In dem früheren Pfarrhaus in zentraler Lage, das die Stadt gekauft hat, finden (fast) alle Aktivitäten statt: das Frauenfrühstück, Sprachkurse, die Fahrradwerkstatt, für die noch dringend "Schrauber" gesucht werden, und auch Veranstaltungen zum Kennenlernen von Walldorfer Bürgern und Flüchtlingen, wie das Improvisationstheater am 18. Februar oder die Länderabende, an denen die Flüchtlinge ihre Heimat vorstellen.

Außerdem werden Paten vermittelt, Kompetenzprofile erstellt, Praktika vermittelt und Probleme aller Art geklärt - von Fragen zu den Verfahren bis hin zu der Bedeutung des Begriffs "Kehrwoche". Das Sprachcafé bezeichnete Eder als Erfolgsmodell. "Hier wird in Gruppen oder zu zweit heftig Deutsch gebüffelt." Fotos und Darstellungen an den Stellwänden vermittelten ein lebendiges Bild der vielfältigen Aktivitäten. Integration sei ein Prozess der kleinen Schritte, sagte Eder. Sein Appell: "Helfen Sie uns, zwei Stunden pro Woche können schon viel bewirken."

Drei "Musterschüler" der Integration stellten sich beim Informationsabend vor: Shervan Sido aus Syrien ist 21 Jahre alt, hatte sein Abitur noch in Aleppo gemacht, ist im August 2015 nach Deutschland gekommen und hat im Sprachcafé in Waldorf schnell Anschluss gefunden und Deutsch gelernt. Der 21-Jährige hilft im Arbeitskreis Asyl bei Übersetzungen und hat sich jetzt an der Uni in Heidelberg eingeschrieben.

Alfusdinay Gagigo, angehender Krankenpfleger aus Gambia, pendelt mit dem Fahrrad abwechselnd in die Johann-Philipp-Bronner-Schule in Wiesloch und zu einer Tagespflegeeinrichtung in St. Leon-Rot. Sein Hobby sei Boxen, verrät der junge Mann, doch dafür habe er jetzt keine Zeit mehr. "Das Radfahren hält mich auch fit", sagt er augenzwinkernd.

Bereits einen Arbeitsvertrag hat Zeeshan Rahab, der in einem Hotel in Heidelberg als Service-Kraft arbeitet. In Walldorf hatte der Pakistaner zuvor drei Monate vergeblich auf die Arbeitserlaubnis gewartet. "Wenn eine Tür geschlossen wird, öffnet Gott viele andere", sagte Rahab. Er werde als Christ in Pakistan verfolgt. Den Status der Anerkennung habe er noch nicht bekommen, sagte er und bat: "Nehmen Sie mich in Ihr Gebet auf!"