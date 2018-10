Walldorf. (rö) "So ein Projekt fördert den Teamgedanken", findet Pius Mohr, 18-jähriger Fußballer in der A-Jugend des FC-Astoria Walldorf, die seit dieser Saison in der Bundesliga spielt. Mit "Projekt" meint er die "Mission Integration", im Juni von "Anpfiff ins Leben" gemeinsam mit Hansi Flick, dem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, gestartet.

Nachwuchsteams aus den Jugendförderzentren in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Walldorf und St. Leon-Rot können mit Projekten, bei denen der integrative Charakter im Vordergrund steht, daran teilnehmen. Am 10. Dezember wird eine Jury, der neben Hansi Flick auch Albrecht Hornbach (Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar) und Inge Höltzcke (Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Zeitung) angehören, über die Sieger aus insgesamt 14 eingereichten Projekten entscheiden.

"Für uns war es selbstverständlich, dass wir daran mitwirken", sagt Co-Trainer Tim Wagner. Viele Spieler des Teams, das er gemeinsam mit Trainer Torsten Stoll betreut, haben ausländische Wurzeln. So kam im Trainingslager in Ingolstadt die Idee auf, sich dem Wettbewerb über die verschiedenen Muttersprachen zu nähern und in einem kleinen Film die Erkenntnis herauszuarbeiten, dass der Fußball alle verbindet. Zunächst zogen die Spieler los und baten Passanten, den Satz "Fußball spricht keine Sprache, Fußball verbindet" in ihrer jeweiligen Muttersprache zu sagen und sich dabei filmen zu lassen.

"Wir waren erstaunt, wie viele sich getraut haben, vor der Kamera zu sprechen", sagt Fabian Emig, der das Ergebnis jetzt gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden Antonio Sallustio, Slavisa Markovic, Michael Hinzmann, Georgios Roumeliotis und Pius Mohr vorgestellt hat. Die jungen Fußballer erwiesen sich dabei durchaus als erfinderisch und gingen auch ins China-Restaurant oder "zum Griechen".

Damit sich die Spieler auch selbst in den Film einbringen konnten, wurden sie als Reporter aktiv: Zu einem Zusammenschnitt berühmter Fußball-Szenen steuerten sie polnische, italienische, serbische, griechische, spanische und türkische Kommentare bei, sodass eine - obwohl man logischerweise nur wenig versteht - mitreißende Reportage entstanden ist. Auch hier heißt die Botschaft: "Fußball verbindet." Dass das tatsächlich so ist, bestätigen die jungen Fußballer im Gespräch: "Wir spielen ja zusammen Fußball und diskutieren nicht über Politik", zeigt sich Michael Hinzmann vom integrativen Charakter des Sports überzeugt.

Letztlich hat man schon jetzt vom Projekt profitiert. Wenn am 10. Dezember noch einer der Preise (vom Mannschaftscamp im Europa-Park bis hin zum professionellen Eishockeytraining) dazu kommt, würden sich die A-Jugend-Spieler natürlich freuen. Mindestens ebenso wichtig ist ihnen aber die sportliche Situation: Nach dem Aufstieg in die Bundesliga tritt der FCA in dieser Saison gegen Gegner wie Bayern München, den VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt an. "Wenn wir 110 oder 120 Prozent geben, können wir mit allen mithalten", sagt Tim Wagner.

Anfangs lief es gut, dann, auch wegen einiger Verletzungen, folgten mehrere Niederlagen am Stück. Mit sieben Zählern nach zwölf Spielen ist Walldorf derzeit Vorletzter, hat sich und das Ziel Klassenerhalt aber noch längst nicht aufgegeben: Am vergangenen Wochenende gab es ein respektables 2:2 (nach 0:2-Rückstand) beim Tabellenführer FSV Mainz. "Das zeigt die Moral der Mannschaft", meint der Co-Trainer.

Slavisa Markovic freut sich auf die Rückrunde, wenn man den Gegnern mit weniger Respekt begegnen will. "Wir sehen uns ein bisschen als gallisches Dorf und versuchen, die anderen zu ärgern", sagt Tim Wagner. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es schon am kommenden Sonntag, 1. Dezember, 11 Uhr, beim Derby im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim.