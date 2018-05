150 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Freitag im Einsatz, als eine Fabrikhalle in Langenbrücken brannte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro. Foto: Feuerwehr Walldorf

Bad Schönborn-Langenbrücken. (red) Beim Brand einer Fabrikhalle in einem Firmenkomplex an der Ewald-Renz-Straße in Langenbrücken ist in der Nacht zum Freitag ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Laut Mitteilung der Polizei haben sich bis gestern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben, die Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Zeugen hatten gegen 23.50 Uhr zunächst ein lautes Explosionsgeräusch sowie einen grellen Lichtschein wahrgenommen. Unmittelbar darauf kam es in einer von mehreren Firmen genutzten Halle zum Ausbruch des Feuers. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein Vollbrand in der etwa 50 auf 100 Meter messenden Halle. Wohl durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu einer weiteren Explosion, die die Gebäudefenster aus ihrer Verankerung riss und auch eine benachbarte Halle beschädigte. Den insgesamt 150 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Schönborn und den umliegenden Gemeinden (darunter auch die Feuerwehr Walldorf mit dem Teleskopmast-Fahrzeug) gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser zu verhindern und den Brand schließlich nach rund drei Stunden zu löschen.

Die Rettungsdienste, die vorsorglich mit 30 Helfern an den Brandort geeilt waren, kümmerten sich um die Betreuung der Einsatzkräfte. Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei die Recherchen zur Brandursache. Bis gestern hatte man herausgefunden, dass das Feuer seinen Ursprung in einer in der Hallenmitte stehenden Vulkanisierunganlage hatte und von dort aus auf eine im gleichen Gebäude ansässige Schreinerei sowie eine Dreherei übergriff. Laut Polizei erscheint nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand eine technische oder fahrlässige Brandursache als wahrscheinlich.