Wiesloch. (hds) Festgemauert in der Erde sind sie zwar nicht, doch unverrückbar verschraubt. "Ursula und Franz", die Symbolfiguren der Literaturtage, haben ihren endgültigen Standort gefunden. Auf dem Marktplatz, direkt neben dem jetzt leicht versetzten öffentlichen Bücherregal, stehen die beiden Lesenden, von Künstler Michael Stadter gefertigt, mit der Frontseite in Richtung Rathaus.

"Wir hatten zunächst einen Standort am 'Dörndl' ausgesucht, dort jedoch hätten Absonderungen der dort stehenden Linden die beiden mit einer unerwünschten Patina überzogen", informierte Kulturamtsleiter Manfred Kurz. Zusammen mit Sonja Huth, die sich während der Literaturtage um den Bereich "Kunst" gekümmert hatte, dem Künstler und der Kulturamtsmitarbeiterin Sabine Pommrenke war Kurz dann "fündig" geworden und so wurde die Alternative am Marktplatz jetzt realisiert.

Die Namensgebung entstand in Anlehnung an die ehemalige Bürgermeisterin Ursula Hänsch und Rathauschef Franz Schaidhammer. Alsbald werden zu Füßen der Figuren Lichtstrahler mit einer Zeitschaltuhr hinzukommen. Und dann werden "Ursula und Franz" auch in den abendlichen Stunden in hellem Glanze leuchten.