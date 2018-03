Wiesloch. (red.) In seiner Sitzung am kommenden Mittwoch befasst sich der Gemeinderat der Weinstadt unter anderem mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung zwischen Palatin und dem Neubaugebiet "Äußere Helde". Vor allem für Wieslochs FDP scheint dies ein Reizthema zu sein, wie die Liberalen in Presseerklärungen deutlich machen. Ihr Verdacht: dass das gesamte Fernwärmekonzept politisch motiviert ist und nicht aufgeht - vor allem nicht wirtschaftlich. Zum Beweis führen sie ein voraussichtliches Defizit von 160 000 Euro pro Jahr an. Der Grundsatzbeschluss in der Vergangenheit sei noch unter ganz anderen Annahmen getroffen worden.

Aus Sicht des FDP-Vorsitzenden Bernd Lang sind die Wärmeverluste in den Leitungen auf dem Weg vom Erzeuger zum Abnehmer zu gravierend und die Abnahmemengen angesichts von Wärmedämmung und Niedrigenergiehäusern einfach zu gering, um die "riesigen Investitionen" in die Leitungsnetze rechtfertigen zu können. Aus Sicht der FDP ist die Fernwärme in Wiesloch aber nicht nur unwirtschaftlich, sie ist auch "hochgradig umweltschädlich": nicht nur wegen der Wärmeverluste in den langen Leitungen und des Feinstaubs, der durch die Verbrennung von Pellets entstehe, sondern vor allem, weil die Stadt selbst ein Eigeninteresse an einem möglichst hohen Wärmeverbrauch habe, um die Defizite zu reduzieren. Nicht zuletzt könnten die subventionierten Preise auch die Abnehmer zur Verschwendung verleiten.

Für die FDP bedeutet die Nahwärme nicht nur, dass Wieslocher Bürger und Unternehmen "bereits seit Jahren über die Wassergebühren die Wärme subventionieren", sie beklagt auch, dass "freie Bürger mit Zwangsmaßnahmen belegt" werden (etwa beim Anschlusszwang in der Äußeren Helde).

Harsche Kritik üben die Liberalen auch an der Informationspolitik der Stadt. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung sei Mitte September unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgestellt und (durchaus mit Rückendeckung einer Ratsmehrheit) erst verspätet und auch nur in Teilen veröffentlicht worden. Damit würden der Öffentlichkeit wichtige Informationen vorenthalten, so der Vorwurf.