Walldorf. (rö) Während der FC Astoria Walldorf am Dienstagabend im "Spiel des Jahres", dem Halbfinale des Badischen Pokals, gegen den Karlsruher SC eine 0:2-Niederlage einstecken musste, gab es fast zeitgleich einen Sieg für die Fußballer der Astorstadt am "grünen Tisch". Der Gemeinderat stimmte nun nämlich endgültig dem Bau eines Kunstrasenplatzes östlich des Waldstadions zu und fasste eine ganze Reihe weiterer Beschlüsse, die der Verein so eingefordert hatte. Die Entscheidung fiel bei fünf Gegenstimmen der Grünen-Räte Wilfried Weisbrod, Hans Wölz, Walter Hecker und Horst Dobhan sowie von SPD-Stadtrat Dr. Gerhard Mayer. Damit gibt es für den neuen Sportplatz nach einer langen Zeit der Planungen und oft emotionalen Diskussionen "ein gutes Ende", wie es Bürgermeisterin Christiane Staab ausdrückte.

Denn die jetzigen Beschlüsse haben eine lange Vorgeschichte: Den Bedarf an zusätzlichen Sportflächen hatten die Fußballvereine FC Astoria, VfR und Safakspor sowie "Anpfiff ins Leben" schon seit geraumer Zeit kundgetan. Beim FCA sind 774 Mitglieder aktiv, darunter 260 Jugendliche, die in Walldorf wohnen, beim VfR sind es 242 aktive Mitglieder, darunter 174 Walldorfer Jugendliche. Zunächst hatte man über den Bau von sogar zwei Sportplätzen in den "Neuwiesen" nachgedacht. Obwohl die Planungen dafür bereits sehr weit gediehen waren, entschied sich der Gemeinderat letztlich doch noch um. Die Entscheidung, dass für den neuen Kunstrasenplatz am Sportzentrum (mit einer Größe von 108 auf 68 Metern) rund 1,5 Hektar Wald gefällt werden muss, habe sich kein Gemeinderat leicht gemacht, wurde auch jetzt wieder von allen Seiten betont.

Der Rat stimmte nicht nur dem Bau des Platzes zu, sondern auch weiteren Forderungen des FC Astoria: Der Verein erhält einen Investitionszuschuss in Höhe von 200 000 Euro und ein Darlehen in Höhe von 400 000 Euro, das ab 2015 in 15 Jahresraten zurückzuzahlen ist. Zudem gewährt die Stadt dem Verein für die Dauer der Darlehenszeit Zuschüsse für die Unterhaltung des neuen Platzes und des bereits vorhandenen FCA-Stadions in Höhe von je 20 000 Euro pro Jahr. Sie stellt die benötigte Fläche baureif her und übernimmt die dafür anfallenden Kosten (143 000 Euro) sowie die Kosten für die Erschließung mit Strom und Wasser (42 000 Euro). Der Rat stimmte auch einem Erbbaurechtsvertrag zu, der für ein noch zu bildendes Gesamtgrundstück gilt, das alle für den FCA relevanten Flächen umfasst. Und letztlich beauftragte der Rat die Verwaltung, für den neuen Platz rund 1,5 Hektar Wald zu roden - das ist aus naturschutzrechtlichen Gründen aber erst wieder ab dem 1. Oktober möglich.

Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann machte deutlich, dass der voraussichtlich rund 800 000 Euro teure Platz zwar ausschließlich dem FC Astoria zur Verfügung stehen soll, dass von der Entscheidung aber auch die anderen Fußballvereine profitieren. Auf den bestehenden Plätzen entstünden für sie zusätzliche Kapazitäten und der FCA verpflichte sich, mit ihnen "mindestens wie im bisherigen Umfang zu kooperieren".

Als Befürworter äußerten sich Werner Sauer (CDU), Gunter Glasbrenner (FDP) und Manfred Zuber (SPD). Sie betonten, dass der Bedarf vorhanden und wegen der bereits bestehenden Infrastruktur das Sportzentrum der beste Standort sei. Hervorgehoben wurde, dass die Waldfläche, die gerodet werden muss, an anderer Stelle in doppeltem Umfang wieder aufgeforstet wird. Zudem war allen Rednern wichtig, dass neben dem FCA auch die anderen Vereine profitieren. "Das ist ein Baukostenzuschuss, wie ihn andere Vereine auch bekommen", nannte Werner Sauer einen zusätzlichen Aspekt. Gunter Glasbrenner bezeichnete es als "einmalig", dass die Stadt beim forstrechtlichen Ausgleich bereits in Vorleistung getreten sei und im Herbst mit weiteren Pflanzungen nachlegen wird. Manfred Zuber war wichtig, dass der Gemeinderat seiner Ansicht nach nie - wie auch in der Vergangenheit schon mehrfach von verschiedenen Rednern angesprochen - einen Beschluss gefasst habe, am Sportzentrum keine weiteren Bäume zu fällen. "Das war eher ein Meinungsbild", sagte Zuber.

Das sah Wilfried Weisbrod (Grüne) ganz anders. Diese Entscheidung sei definitiv so getroffen worden. Nach den jüngsten Beschlüssen sei das aber inzwischen "Schnee von Gestern". Wichtiger waren Weisbrod deshalb auch die Forderungen des FCA. "Wir machen hier einen Beschluss, wie wir ihn noch nie hatten", meinte er. Sein Gefühl sei: "Man will diese beschlossene Kuh vom Eis haben und gibt jeder Forderung nach." Dem könnten die Grünen nicht zustimmen, zumal als Nächstes sicher die SG-Astoria kommen werde, die "unsinnigerweise den Antrag gestellt hat, wieder eine eigene Sporthalle zu bauen", so Weisbrod.

Gerhard Mayer (SPD) hinderten andere Gründe an einer Zustimmung: Er sah es als "vorprogrammiert" an, dass die Vereine sich nicht über die Belegung der Plätze einigen können. "Eine neuerliche Diskussion wäre fatal", meinte Mayer, der Vertrag sei ihm in dieser Hinsicht zu vage und eine "bloße Absichtserklärung". Die Stadt müsse sich davor schützen, "dass es noch weitere Forderungen gibt".