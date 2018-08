Walldorf. (rö) Die evangelische Kirchengemeinde Walldorf plant, ihr Gemeindehaus umzubauen. Damit hat sich nun auch der Gemeinderat befasst: Das Gremium stimmte einhellig dafür, für die knapp über eine Million Euro teure Baumaßnahme einen Zuschuss von 18,5 Prozent der Kosten (rund 200.000 Euro) zu gewähren. Die vorgesehene Verkleinerung des Veranstaltungssaals - der nicht nur von der Kirchengemeinde, sondern auch von vielen Vereinen genutzt wird - wurde jedoch überwiegend bedauert. Hier hofft man noch auf eine flexible Lösung durch den Einbau einer Schiebewand zwischen Saal und Foyer, sodass der Raum bei Bedarf wieder vergrößert werden konnte. In diesem Punkt ist allerdings noch keine Entscheidung gefallen.

Der Erste Beigeordnete Otto Steinmann informierte den Gemeinderat über die Pläne der evangelischen Kirchengemeinde. Hintergrund ist laut einem Schreiben der Verantwortlichen an die Stadtverwaltung die demografische Entwicklung, nach der die evangelische Landeskirche in Baden mit einem Rückgang der Kirchenmitglieder in den kommenden 20 Jahren um rund 30 Prozent rechnet. Dies werde einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit der Kirchengemeinden und auf ihre Finanzausstattung haben. Deshalb, so Steinmann, sei nun unter anderem eine "moderate Anpassung" des großen Saals geplant. Durch Umbau und Umnutzung im Bühnenbereich sollen neue Funktionsräume geschaffen werden - der Saal hat dann künftig eine Größe von 185 Quadratmetern, fast 120 Quadratmeter werden anderweitig (als Büro, Lager, Aufenthalts- oder Besprechungsraum) genutzt. Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen des Gemeindehauses sollen unter ökologischen Gesichtspunkten teilsaniert werden, außerdem will man durch den Einbau eines Aufzugs völlige Barrierefreiheit herstellen. Start der Baumaßnahme soll bereits im Mai sein.

"Der Kirche ist es gelungen, zwei neue Ankermieter zu gewinnen", berichtete Otto Steinmann. Dabei handelt es sich nach seinen Worten um die evangelische Bezirksjugend, die ihre Räume in Hockenheim aufgeben muss, und um den Verein Zipfelmützen, der die Küche nutzen will, um von hier aus die Essensversorgung seiner Walldorfer Einrichtungen zu organisieren. Steinmann wies darauf hin, dass das Raumangebot "nach wie vor gebraucht wird". Vereine und Volkshochschule nutzten es mit über 30 Stunden in der Woche. Das rechtfertige auch einen Zuschuss der Stadt. Beim Bau des Gemeindehauses (1985) hatte man 18,5 Prozent der Kosten übernommen, ebenso bei der Sanierung des katholischen Pfarrsaals (1986). Dieselbe Größenordnung schlug die Verwaltung auch nun vor.

Steinmann sprach auch die Überlegungen zum Einbau einer Schiebewand zwischen Saal und Foyer an. Eine erste oberflächliche Berechnung habe dafür Kosten von 100.000 Euro ergeben. Hier wolle man weiter mit der Kirche in Kontakt bleiben. "Wenn die genauen Kosten vorliegen, tragen wir das noch einmal ins Gremium", sagte Steinmann. In den Stellungnahmen der Fraktionen kam zum Ausdruck, dass die Mehrheit hofft, dass der Einbau der Schiebewand doch möglich wird.

Als einen "schmerzhaften Einschnitt" bezeichnete Hannelore Blattmann (CDU) die geplante Verkleinerung des Saals. "Diese Einrichtung gehört einfach ins Walldorfer Vereinsleben", sah auch sie eine sehr intensive Nutzung. "Es stehen inzwischen Ersatzräume für größere Veranstaltungen zur Verfügung", meinte dagegen Dagmar Criegee (FDP) mit Blick auf die Astoria-Halle. Manfred Zuber (SPD) sagte: "Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, fand ich es sehr schade, dass dieser Saal im Zentrum verloren geht." Inzwischen habe er aber einsehen müssen, dass die geplante Verkleinerung die einzige Chance sei, ihn überhaupt zu erhalten. Wilfried Weisbrod (Grüne) meinte: "Ein Saal dieser Größe fehlt", dadurch entstehe ein Defizit. Gleichzeitig zeigte Weisbrod Verständnis, dass das Haus eine finanzielle Last für die Kirchengemeinde darstelle.