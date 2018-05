Walldorf. (kvs) "Zusammen einzigartig" - unter diesem Motto standen die Feierlichkeiten zum "Tag der deutschen Einheit" in Stuttgart, aber es hätte auch wunderbar zur Einladung der Stadt Walldorf gepasst. Das Zusammenspiel von literarischer Bestandsaufnahme und musikalischem Rahmen war einzigartig gelungen. Bei der Musikauswahl hatte sich Timo Jouko Herrmann davon leiten lassen, dass der tschechische Komponist Leos Janácek "familiäre und politische Veränderungen wie ein Seismograf aufnimmt und in seine Musik einfließen lässt". Die Interpretation durch die Frankfurter Pianistin Asli Kiliç war eine tief emotionale Einstimmung auf die anschließende Lesung.

Das Buch "Doppelnaht" ist eine literarisch-dialogische Inventur nach mehr als 20 Jahren deutscher Einheit. Fünf Schriftstellerinnen und Schriftsteller diskutieren in einem Briefwechsel mit einem Partner ihrer Wahl die Stimmungen im Land sowie künstlerische und gesellschaftliche Fragen. Der Buchhändlerin Helga Föll ist es gemeinsam mit Renate Büchner, Leiterin der Stadtbücherei, gelungen, eines dieser Duos nach Walldorf einzuladen. Die Autorinnen Ingeborg Arlt und Kathrin Schmidt, die beide aus der ehemaligen DDR stammen, lasen Auszüge aus ihrem Briefwechsel. Sie haben ihr Hauptaugenmerk auf den Verlust und das Vergessen von künstlerischen Werten und Leistungen gelegt.

Die Bibliothekarin Ingeborg Arlt engagiert sich leidenschaftlich gegen das Vergessen von Künstlern, die auch schon zu DDR-Zeiten wegen nicht linientreuer Arbeiten aus dem kollektiven Bewusstsein verbannt wurden, wie zum Beispiel der Maler Herbert Kunze. Dabei sind es "nicht Tintenfraß, Silberfische oder Schimmel" die da ihr Unwesen treiben, schreibt sie, sondern es ist "der Ungeist", der sein Werk tut. "Von dem nicht zu Ersetzenden" spricht die C. S. Lewis-Preisträgerin, dem unwiederbringlich Verlorenen, nur weil es in keinem Lexikon verzeichnet ist und somit nicht existent erscheint.

Kathrin Schmidt, diesjährige Trägerin des Thüringer Literaturpreises, sieht die Ergebnisse des politischen Umsturzes nicht weniger dramatisch, aber etwas gelassener als ihre ältere Kollegin. Ihr unaufgeregter Blick auf den durch und durch kommerzialisierten Literaturbetrieb einerseits und das Gebaren der sogenannten Sieger andererseits mündet in einer einfachen aber keineswegs simplen Erkenntnis: "Wir sind Archäologen des geschriebenen Wortes und müssen abwarten - bewahren - und im richtigen Moment auspacken!"

"Das historische Erbe, vor allem das weiter zurückliegender Jahrhunderte", stellte Bürgermeisterin Christiane Staab in ihrer Begrüßungsrede fest, "wirkt anziehend auf die Menschen". Bezug nehmend auf die Wittelsbacher- und die Medici-Ausstellung in der Metropolregion hat sie damit wohl auch recht. Doch gleichzeitig "scheinen wir uns mit unserer neueren Geschichte etwas schwerer zu tun", gab sie zu bedenken. Der 3. Oktober bleibe mit der Unterzeichnung des Einigungsvertrags ein reiner Verwaltungsakt. Die emotionaleren Erinnerungen verbänden die Menschen mit dem 9. November, dem Tag der Maueröffnung, erinnerte Christiane Staab an die geschichtlichen Ereignisse.

Diese geringere emotionale Verbundenheit mag auch der Grund dafür sein, dass die Bürgermeisterin zwar eine große Anzahl interessierter Zuhörer begrüßen konnte, aber kein junges und jugendliches Publikum anwesend war.