Wiesloch/Walldorf. (rö) "Das ist ein toller Service für die Bürger", sagte Wieslochs Oberbürgermeister Franz Schaidhammer. "Ich freue mich, dass wir das wiederbeleben konnten", erklärte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab. Die beiden Stadtoberhäupter stellten gestern gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Stadtwerke im Aqwa-Bäderpark die neue Bäder-Verbundkarte des Doppelzentrums vor. Mit ihr kann man gleich drei Bäder besuchen: das WieTalBad in Wiesloch sowie das Walldorf Aqwa mit Hallen- und Freibad. "Das sind im Prinzip drei Karten in einer", sagte Ulrich Schumann, der Leiter des Walldorfer Bäder- und Saunaparks, der von den Stadtwerken Walldorf betrieben wird. "Damit sind Freizeiteinrichtungen in beiden Städten für die Bürger zugänglich", freute sich Christiane Staab. Und Franz Schaidhammer findet es "spannender, wenn man mehrere Bäder wechselweise besuchen kann".

Ulrich Schumann blickte auf die Historie der Verbundkarte zurück: Schon 2001 hatte es eine gemeinsame Jahreskarte für die Bäder in Wiesloch, Leimen und Walldorf (mit Frei- und Hallenbad) gegeben. Mitte des letzten Jahrzehnts war Leimen aus dem Verbund ausgestiegen, weil das dortige Bad privatisiert wurde. "Dann mussten wir aussteigen", so Schumann - weil das alte Walldorfer Hallenbad abgerissen wurde und das neue noch nicht in Betrieb war, sodass die Voraussetzungen für den Verbund nicht mehr gegeben waren. Inzwischen ist das neue Hallenbad längst im Vollbetrieb und dem Wunsch der Stadtwerke Wiesloch (die das WieTalBad betreiben), die Verbundkarte zu neuem Leben zu erwecken, sei man "sehr gerne" nachgekommen.

Schumann wies auch darauf hin, dass die 2001 vereinbarte Kooperation zwischen den Bädern bis heute Bestand habe. So lade man sich gegenseitig zu Schulungsmaßnahmen ein und unterstütze sich auch personell gegenseitig, wenn das möglich sei, etwa bei Festen. "Das ist eine sehr fruchtbare Kooperation", sagte der Aqwa-Chef.

Die Verbundkarte ist ab dem Kauf 365 Tage lang gültig. Beim Preis hat man darauf geachtet, dass die jeweilige Saisonkarte in Wiesloch und Walldorf "nicht unterwandert wird", so Schumann. Da es einen Mehrwert gebe, liege der Preis über dem der lokalen Saisonkarten, sei aber günstiger, als wenn man beide einzeln kaufe: So kostet die Verbundkarte für Erwachsene 182 Euro, während in Walldorf die Jahreskarte für Hallen- (zwei Stunden) und Freibad 152 Euro kostet, in Wiesloch die Jahreskarte 60 Euro. Zudem ist die Nutzung der Sauna in Walldorf mit der Verbundkarte zum vergünstigten Preis möglich. Momentan ist die neue Verbundkarte lediglich im Aqwa in Walldorf erhältlich, weil sie derzeit nur dort über das Kassensystem freigeschaltet werden kann. Sollte man feststellen, "dass es Hemmschwellen gibt", so Ulrich Schumann, werde man aber einen Weg finden, die Karte auch in Wiesloch anzubieten.