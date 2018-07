Wiesloch. An einem freundlichen Sonntagnachmittag kam es im jüdischen Friedhof Wiesloch zu einer Begegnung von Hochschulrabbiner Shaul Friberg und dem Gemeinderabbiner der jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg, Jonah E. Pawelczyk-Kissin, mit interessierten Besuchern aus der Wieslocher Bevölkerung. Dazu eingeladen hatte der ökumenische Ausschuss der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Alexander Hafner ergriff Stadtarchivar Manfred Kurz, der die Führung übernommen hatte, das Wort und gab am Mahnmal in der Merianstraße zunächst einen Einblick in die Geschichte des jüdischen Friedhofs: Im Jahr 1661 gegründet, erlebte er im Laufe der Jahrhunderte mehrere Erweiterungen, da hier Juden aus zahlreichen Orten der Region bestattet wurden, einige Jahrzehnte lang auch Juden aus Heidelberg. Ein weiterer Grund für die notwendig gewordene größere Fläche war die strenge Auflage, dass in einem jüdischen Friedhof keine Doppelbelegungen erlaubt waren. Nur aus Platzmangel wurde in späteren Jahren auch in jüdischen Friedhöfen die Mehrfachbelegung gestattet.

Beim Gang durch den Friedhof wies Kurz auf die typischen Merkmale jüdischer Friedhöfe hin. Ursprünglich mussten alle Grabsteine die gleiche Größe haben, um zu versinnbildlichen, dass im Tod alle Menschen gleich werden. In späteren Zeiten gab es durchaus auch Grabsteine, denen man ansieht, dass sie wertvoller waren, sie also einen höheren sozialen Status aufzeigten. In die Grabsteine waren verschiedene Symbole für Rituale der jüdischen Religion eingemeißelt: segnende Hände und Kannen, seltener Chanukkaleuchter und Beschneidungswerkzeug. Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert weisen auch florale Schmuckelemente auf, wohl eher christlichen Grabsteinen nachempfunden. Beeindruckend war zusätzlich, wie die beiden Rabbiner manches Symbol vertiefend erklärten und hebräische Schriftzeichen übersetzten. Schmerzlich berührte die Zuhörer, wenn sie erfuhren, dass Feindseligkeiten und Falschbeschuldigungen auch in Wiesloch den jüdischen Familien das Leben erschwerten.

Heute ist der jüdische Friedhof ein wahrer Ort des Friedens, der nur zu bestimmten Zeiten zur Pflege betreten wird. Sein wunderschöner parkartiger Baumbestand kommt vom Samenflug. Im Anschluss an die Führung konnte man sich noch im Gemeindehaus St. Laurentius im Gespräch bei Kaffee und Kuchen austauschen.