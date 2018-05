Am PZN wurde das neue Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Es waren die richtigen Rahmenbedingungen für die offizielle Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes im Psychiatrischen Zentrum (PZN). Außen Kälte, im Innenraum des Gebäudekomplexes die dicht gedrängte Schar all jener, die zum Gelingen der Anlage ihr Scherflein beigetragen hatten.

"Wir haben hier 800.000 Euro investiert und bereits in vier Jahren wird sich das Blockheizkraftwerk amortisiert haben", verkündete PZN-Geschäftsführer Hermann J. Fliß nicht ohne Stolz. Ein kompakter zwölfzylindriger Otto-Motor im Herzen der Anlage sorgt dafür, dass künftig 43 Prozent des Strombedarfs für das gesamte Areal und 20 Prozent der Wärme selbst erzeugt werden können.

Ein "Dreigestirn" war für die erfolgreiche Umsetzung dieser Kraft-Wärme-Kopplung verantwortlich. Das PZN selbst, die Energie Weissenhof GmbH, ein Tochterunternehmen der drei Psychiatriezentren in Weinsberg, Winnenden und Wiesloch, sowie die Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg. "Vor einem halben Jahrhundert gab es für die Kinder am Heiligabend eine kleine Dampfmaschine, wir haben uns nunmehr vor dem Fest selbst mit dem Blockheizkraftwerk ein Geschenk gemacht, das vor allem hinsichtlich der Energiewende einen wichtigen Beitrag darstellt", meinte Fliß. Es könne nun sowohl umweltschonender als auch wirtschaftlicher gearbeitet werden.

Was verbirgt sich konkret hinter diesem Konzept? Ein Blockheizkraftwerk ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung sowohl von elektrischer Energie als auch von Wärme, die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird, aber auch Nutzwärme in ein Nahwärmenetz einspeisen kann. Sie nutzt dafür das Prinzip der "Kraft-Wärme-Kopplung".

Der höhere Gesamtnutzungsgrad gegenüber der herkömmlichen Kombination von lokaler Heizung und zentralem Kraftwerk resultiert daraus, dass die Abwärme der Stromerzeugung direkt vor Ort, also auf dem Gelände des PZN, eingesetzt wird. Durch die ortsnahe Nutzung der Abwärme wird die benötigte Primärenergie aber bis zu 90 Prozent ausgeschöpft. Blockheizkraftwerke können so bis zu 40 Prozent Primärenergie einsparen.

Mit dem Hinweis auf sich verändernde gesetzliche Vorschriften sieht der kaufmännische Leiter des PZN, Vincent Karfus, nun einen erfolgreichen Schritt, ein bereits in den neunziger Jahren entwickeltes Konzept erfolgreich fortgeschrieben zu haben. Erst im Mai dieses Jahres wurde der Spatenstich vollzogen, jetzt ist das Blockheizkraftwerk das Herzstück einer variablen Energieversorgung für das Klinikum. Vorausgegangen war eine detaillierte Studie über die energetische Optimierung für das gesamte Gelände. Die jetzige Umsetzung hat zur Folge, dass die Versorgung aller angeschlossenen Liegenschaften des Zentrums deutlich umweltschonender und zudem wirtschaftlicher als bislang erfolgen.

Betrieben wird die Anlage mit Gas. Im Vergleich zur bisherigen Erzeugung der Wärme mittels Holzhackschnitzel (rund 43 Prozent) und fossilen Brennstoffen (57 Prozent) können nunmehr etwa 56 Prozent des gesamten Wärmeverbrauchs des Klinikums mit Kraft-Wärme-Kopplung beziehungsweise Holzhackschnitzeln gedeckt werden. Damit werden für alle Gebäude die Pflichten aus gesetzlichen Vorschriften erfüllt. Der bereits vorhandene, dem Holzkessel nachgeschaltete Dampfmotor produziert weitere zehn Prozent, eine Photovoltaikanlage rund vier Prozent der erforderlichen Strommenge.

Die optimale Zusammenarbeit, so die Verantwortlichen des PZN, sei Grundvoraussetzung für die zügige Umsetzung des komplexen Projektes gewesen. Alle haben an einem Strang gezogen und auch die zuständige Genehmigungsbehörde, das Bauamt der Stadt Wiesloch, erhielt lobende Worte für die schnelle Arbeit. "Wir wollen mit dem Vorzeigeprojekt ein Zeichen setzen - und dies ist uns auch gelungen", verkündete Vincent Karfus und bedankte sich vor allem auch bei dem eigenen Team, das in Koordination mit den Externen eine super Arbeit geleistet habe. Einen Tag vor der Inbetriebnahme gab es noch eine "leichte Unruhe", bedingt durch einen Stromausfall in Teilen Wieslochs. "Aber das haben wir dann schnell wieder in den Griff bekommen", meinte Karfus erleichtert.

Das Blockheizkraftwerk ist in einem eigens neu errichteten Gebäude untergebracht, in dem sich das Aggregat samt den beiden jeweils 16.000 Liter fassenden Pufferspeichern befindet.