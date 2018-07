Rauenberg. (red.) Zum ersten Mal fand der Rauenberger Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Kirchplatz statt und nicht mehr wie bisher auf dem Platz vor dem Pfarrzentrum. Die Neuerung hat sich bezahlt gemacht: Im festlich beleuchteten, kleinen Dorf aus über 20 Weihnachtsmarkthütten zwischen Kirche und Rathaus herrschte an allen drei Tagen in fröhlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre ein überaus reges Treiben.

Zahlreiche der beteiligten Vereine und Organisationen, die fürs leibliche Wohl der vielen Besucher sorgten, mussten am Sonntagabend schon recht früh "ausverkauft" melden. Neben Kulinarischem von der Bratwurst bis zum Käsefondue wurden an den Hütten Kunsthandwerk, Schmuck und andere weihnachtliche Artikel feilgeboten. Für ein buntes Programm sorgten Vereine und Kindergärten mit Gesang und Musik. An die kleinen Besucher war mit einem Lesezelt und einem Kinderbuchflohmarkt gedacht. Und auch das Wetter spielte mit: Zwar war es winterlich kalt, aber es blieb an allen Abenden trocken.