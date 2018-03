Der Kran transportiert die Plattform mit den Gästen des "Dinner in the Sky" in luftige Höhen. Foto: Jan A. Pfeifer

Ein Sterne-Dinner mit spektakulärer Aussicht und ordentlich Nervenkitzel: Das "Dinner in the Sky" fand in 60 Metern Höhe über dem St. Leon-Roter Golfplatz statt. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Petra Nikolic

St. Leon-Rot. (pen) "Der nächste Flug ist Ihr Flug", sagt die freundliche Dame hinter dem Check-in-Schalter. Kurz darauf leuchtet auch schon auf dem Bildschirm "Boarding Flight 5" auf. Ich reise mit leichtem Gepäck, ich brauche weder einen Koffer noch einen Reisepass, denn ich werde keine Grenzen überschreiten und in keinem Hotel übernachten. Ich fliege nicht in die Weite, sondern nur in die Höhe. Genau 60 Meter geht es hoch. In dieser luftigen Höhe erwartet mich ein "Dinner in the Sky".

Als die Absperrung geöffnet wird, lächelt mir die Dame vom Check-in-Schalter noch einmal aufmunternd zu. "Wenn Sie Höhenangst haben, sagen Sie dem Personal Bescheid", werden wir von der Crew angewiesen. Nein, keiner der 21 Mitreisenden hat Höhenangst. "Wir werden ganz gemütlich nach oben fahren", verspricht der Kapitän. Er kommt allerdings nicht mit nach oben, denn er sitzt in dem Kran, der die Plattform nach oben ziehen wird. Unsere Reise zum "Dinner in the Sky" beginnt vor dem Half-Way-House auf dem Golfplatz St. Leon-Rot. Schon vom Parkplatz aus sieht man den schwebenden Tisch am Himmel. Die Stühle, die scheinbar frei in der Luft hängen, lassen doch manchen Golfer etwas kritisch nach oben blicken.

Endlich dürfen die Passagiere ihre Sitze einnehmen. Um die bequemen Ledersitze werden mehrere Gurte gelegt, die Damen wissen nicht so richtig, wohin mit ihren Handtaschen. "Lassen Sie die Handtasche doch unten, dort oben brauchen Sie nichts - nur Appetit", schlägt ein Crewmitglied vor. Als die Plattform abhebt, spürt man das kaum. Es geschieht ganz sanft. Durch den Wind schaukeln wir leicht. Die Köpfe der Golfer werden immer kleiner, in 60 Meter Höhe sind es nur noch bunte Punkte. Neben dem Golfplatz sieht man ein Stück Land mit vielen orangefarbenen Punkten - ein Kürbisfeld.

"Dinner in the Sky" ist eine neue Form der Event-Gastronomie, die inzwischen in vielen Städten als Attraktion angeboten wird. Ein Sterne-Dinner mit spektakulärer Aussicht und Nervenkitzel lockt viele. Auch in St. Leon-Rot, wo an diesem sonnigen Tag insgesamt zehn Flüge starten. Während wir von Musik begleitet nach oben schweben, herrscht in der Mitte des Tischs geschäftiges Treiben. Weinflaschen werden geöffnet, in Töpfen gerührt und Teller ausgegeben. Sternekoch Tristan Brandt, bekannt durch seine Küche im "Opus V" in Mannheim, und sein Team müssen auf kleinstem Raum ein zweigängiges Essen zubereiten. In der Mitte sind vier Induktionsplatten, die Kräuter sind bereits klein gehackt. Als wir oben ankommen, wird schon der erste Gang serviert. Ich habe mich für die vegetarische Vorspeise entschieden und bekomme einen Wildkräutersalat mit süß-saurem Rettich. Ein ungewöhnliches Geschmackserlebnis. Als der Wind auffrischt, habe ich etwas Probleme, die zarten Wildkräuter auf meiner Gabel zu halten. Ich schaue rüber zu meiner Nachbarin, die diese Probleme mit ihrer Forellenmousse nicht hat.

Die Teller werden abgeräumt, die Vorbereitungen für den zweiten Gang beginnen. In den Pfannen brutzeln die Fleischstücke. Inzwischen hat sich die Plattform durch den Wind ein Mal gedreht, und ich werfe einen Blick auf die andere Seite des Golfplatzes. An die Höhe habe ich mich inzwischen gewöhnt. An dem schwebenden Tisch ist die Laune gut, man kommt leicht mit seinem Nachbarn ins Gespräch. Das Gefühl, etwas Einzigartiges zu erleben, verbindet. Ich bekomme als vegetarisches Hauptmenü pochiertes Ei mit Kartoffeln und einer Soße aus Brunnenkresse serviert. Wieder ist der Teller liebevoll dekoriert und die frische Farbkombination aus Gelb, Weiß und Grün spricht auch das Auge an.

"Applaus für den Sternekoch!", ruft ein Mitglied des Teams. Tristan Brandt hat den Applaus wirklich verdient: Zehn Flüge mit jeweils 22 Passagieren und zwei Gängen, das macht 440 Essen an einem Tag. Eine himmlische Meisterleistung. Noch während wir beim zweiten Gang sind, schweben wir langsam wieder nach unten. Auch die Landung ist sanft. Eigentlich müssten wir jetzt auch für unseren Kapitän im Kran applaudieren. Doch dazu bleibt keine Zeit, schnell werden unsere Tische abgeräumt und neu eingedeckt. Die nächsten Passagiere, darunter an diesem Tag auch allerlei Sportprominenz wie die Fußballer Pirmin Schwegler und Lukas Rupp (1899 Hoffenheim) oder Löwen-Manager Oliver Roggisch warten schon am Gate auf ihr "Dinner in the Sky".