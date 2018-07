Walldorf. (rö) Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Astoria/Oregon und Walldorf. Die verbindende Klammer zwischen den Städten ist Johann Jacob Astor (1763-1848), der vor 250 Jahren in Walldorf geboren wurde. In den USA wurde der Auswanderer zum reichsten Mann seiner Zeit und eine seiner Pelzhandelsexpeditionen gründete 1811 die älteste Siedlung westlich der Rocky Mountains - das damalige Fort Astoria. Das doppelte Jubiläum wurde am Sonntagabend mit einem Festakt in der Astoria-Halle begangen, zu dem sich 160 geladene Gäste einfanden, darunter auch eine große Delegation aus der amerikanischen Partnerstadt, angeführt von Bürgermeister Willis L. Van Dusen und dem kompletten Stadtrat.

Vor 50 Jahren hatten die damaligen Bürgermeister Wilhelm Willinger und Harry M. Steinbock die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Das wiederholten jetzt Christiane Staab und Willis Van Dusen, um das Fortbestehen der Freundschaft zu "bekräftigen und zu besiegeln", wie es Walldorfs Bürgermeisterin ausdrückte. An die feierliche Unterzeichnung schloss sich der Austausch zahlreicher Geschenke an.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Staab die Gäste in der Astoria-Halle begrüßt und an die Ursprünge der Partnerschaft erinnert. Ihre Begründer hätten im Jahr 1963 einen Beitrag zu Frieden und Freundschaft leisten wollen. Besonders gut werde das heute noch mit dem regelmäßigen Schüleraustausch verwirklicht, mit dem man jungen Menschen zeigen könne, "wie das Leben auf der anderen Seite des Ozeans aussieht". Christiane Staab erinnerte an Johann Jacob Astor, der aus ärmlichen Verhältnissen stammte, aber sein Leben selbst in die Hand genommen hatte. Er sei aufgeschlossen und mutig gewesen, habe fest an den amerikanischen Traum geglaubt - und sei einer der ersten "global player" und der reichste Mann seiner Zeit geworden. "Er hat nie vergessen, wo er herkam", erinnerte die Bürgermeisterin an die 50 000 Dollar, die Astor in seinem Testament seiner Heimatstadt vermachte. Mit der für damalige Verhältnisse riesigen Summe wurde 1854 das Astorhaus erbaut, das bis 1936 als Armen- und Waisenhaus diente. "Er hat in Walldorf Spuren hinterlassen", sagte Christiane Staab.

Ihr amerikanischer Kollege Willis L. Van Dusen dankte für den wunderbaren Empfang in Walldorf. Mit der Freundschaft und dem gegenseitigen Verständnis habe man einen Beitrag dazu geleistet, "dass Frieden zwischen den Nationen herrscht", sagte er. In Astoria gebe es heute viele Berührungspunkte mit Walldorf: So sei die Schule nach Johann Jacob Astor benannt, die Straße, die um die "Astoria Column", Wahrzeichen der Stadt, führt, ist nach dem früheren Walldorfer Bürgermeister "Criegee Circle" benannt und dessen Amtsvorgänger Wilhelm Willinger war der erste Mensch, der über die 1966 eingeweihte Astoria-Megler-Brücke fahren durfte, die die Bundesstaaten Oregon und Washington miteinander verbindet. "Wir feiern heute 50 Jahre und das ist erst der Anfang", sagte Van Dusen. In Zukunft werde die Freundschaft noch weiter wachsen.

"Danke schön Walldorf für die vergangenen 50 Jahre und diese Woche voller Festlichkeiten", sagte Bruce Conner, der Vorsitzende des "Sister City Commitee" aus Astoria. Die Freundschaft stehe auf einem starken Fundament, man habe in Walldorf viele Freunde gefunden und es gebe "eine tolle Beziehung zwischen den Städten". Städtepartnerschaften "bringen die Menschen zusammen, das ist eine gute Sache", sagte er.

Jürgen Kamm, Vorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Partnerschaftskreises, sprach von "50 Jahren gelebter Freundschaft". Er erinnerte ans Entstehen der Beziehungen, als man im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag Johann Jacob Astors die ersten Kontakte mit Astoria geknüpft hatte. Das hätten damals auch das deutsche Konsulat in Seattle und das Auswärtige Amt in Bonn als "Beitrag zur weiteren Annäherung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA" begrüßt. Kamm blickte auf zahlreiche gegenseitige Besuche zurück, auf persönliche Freundschaften und "eine überwältigende Gastfreundschaft". "Astoria ist mir ans Herz gewachsen", sagte er.

Durchs Programm führte Heike Kaiser, musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Stadtkapelle unter der Leitung von Viktor Hamann. Beim Stück "Cavu Morning" gesellte sich dessen Komponist Peter Hinsbeeck zur Kapelle und steuerte ein Saxofonsolo bei. Auftritte hatten die Line-Dance-Gruppe "Restless Boots" Walldorf und die Tanzschule Kronenberger mit ihrer Liebesgeschichte, die durch vier Jahreszeiten führte. Im Anschluss an den offiziellen Teil und das Abendessen unterhielt zunächst Entertainer Klaus Thomé mit Songs von Frank Sinatra und Elvis Presley, danach klang der Abend mit Sänger und Gitarrist Stefan "Sten" Gentner aus.

Info: Weitere Veranstaltungen zum Astor- und Astoria-Jubiläum: Heute, 18 Uhr, Taufe des Kreisels an der Schillerschule in "Astoria-Kreisel". Morgen, 20 Uhr, Astorhaus, Open-Air-Konzert mit Wolfgang Meyer und Urte Lucht, bei schlechtem Wetter in der Astoria-Halle.