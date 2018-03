Walldorf. (rö) Die neue "Soziale Mitte" nimmt Gestalt an: Der Erweiterungsbau der Schillerschule ist bereits teilweise bezogen, die Kinderkrippe nebenan soll ab Oktober mit Leben erfüllt werden und im neuen evangelischen Kindergarten wurde jetzt Richtfest gefeiert. Er soll zum Beginn des Kindergartenjahrs 2013/14 in Betrieb genommen werden können. Mensa und Sporthalle, an denen auch während des benachbarten Richtfests fleißig weitergebaut wurde, sollen als letzte Gebäude der "Sozialen Mitte", der Schnittstelle zwischen dem "alten" Walldorf und dem Neubaugebiet Walldorf-Süd, im Herbst 2013 folgen.

Vier Millionen Euro investiert die Stadt allein in den Kindergarten-Neubau, wie der Beigeordnete Otto Steinmann in seiner Ansprache sagte. Mit dem fünfzügigen Kindergarten und seinen 125 Betreuungsplätzen mache man einen weiteren Schritt in der Komplettierung der "Sozialen Mitte". Das neue Haus sei darin "ein ganz wichtiger Baustein". Es werde den heutigen pädagogischen Anforderungen gerecht und ersetze den fast 60 Jahre alten Kindergarten in der Schulstraße - dieses Gebäude geht dann in den Besitz der Stadt über, die laut Stadtbaumeister Andreas Tisch noch nicht abschließend entschieden hat, wie es künftig genutzt werden soll. Steinmann dankte der evangelischen Kirchengemeinde, dass sie weiterhin den Betrieb des Kindergartens übernimmt. Gerade das Engagement der Kirchen trage zur Vielfalt in der Trägerlandschaft bei und sichere in Walldorf "das in den Betreuungseinrichtungen vorhandene hohe pädagogische Niveau", so der Beigeordnete.

Steinmann sprach auch die "Symbolkraft" des Standorts in Nachbarschaft zum Neubaugebiet an: "Hier entwickelt sich unser Walldorf weiter", hier sei, dank vieler junger Familien, "ein wesentliches Einzugsgebiet" der neuen Kindertagesstätte. Der Beigeordnete machte außerdem deutlich, wie wichtig das neue Haus für die Kinderbetreuung in der Astorstadt ist: "Wir brauchen derzeit alle Plätze in dieser Einrichtung, um dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gerecht werden zu können", sagte Otto Steinmann. Die aufgrund der demografischen Entwicklung zurückgehenden Zahlen würden durch Zuzüge ausgeglichen werden. Grundsätzlich sei im neuen Gebäude auch die Betreuung unter dreijähriger Kinder möglich und man wisse um den Wunsch des Trägers, auch in diesen Bereich einzusteigen. "Wir haben diesen Wunsch im Hinterkopf und werden ihn in die Bedarfsplanung aufnehmen, sobald es möglich wird", so Steinmann.

Die künftigen Nutzer des neuen Kindergartens, die Kinder, hatten die Feier zur Fertigstellung des Rohbaus mit einem Lied eröffnet. "Jetzt hat der neue Kindergarten Gestalt angenommen", freute sich Pfarrer Bernd Höppner und sprach von einem "großen und zugleich großartigen Gebäude". Groß sei auch die Vorfreude der Erzieherinnen und Kinder aufs neue Haus. Man sei dankbar, so Höppner, dass die Stadt Walldorf als Bauherr der evangelischen Kirchengemeinde die Trägerschaft übertragen habe.

Architekt Christoph Forster (Büro plus+ Bauplanung) wünschte sich auch weiterhin einen unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten und "dass dieses Haus lange von Glück begleitet wird". Dem Richtspruch von Zimmermann Sergej Durow, assistiert von seinem Chef Swen Koppert, folgten der Segen von Pfarrer Höppner und ein weiteres fröhliches Lied der Kinder, die anschließend schon einmal ihre neuen Räume im Rohbauzustand besichtigen durften.