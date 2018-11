St. Leon-Rot. (tore) Als "Schaufenster" des regionalen Gewerbes wird die "Harres-Schau" von den Veranstaltern beworben und dieser Titel hat durchaus seine Berechtigung. Seit 1990 organisiert Gerhard Leibensperger diese Schau, die sich zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt hat. Etwa 120 Aussteller und damit etwa doppelt so viele wie bei der Premiere 1990 präsentierten diesmal ihr Portfolio. Die große Mehrheit der Aussteller kommt aus der unmittelbaren Umgebung: aus Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und weiteren umliegenden Gemeinden.

Aus Sicht des Veranstalters war die Messe ein Erfolg. Während am Samstag tendenziell mehr Besucher als in den Vorjahren kamen, hielt sich der Besucherandrang am Sonntag aber aufgrund des kalten Nieselregens eher in Grenzen, sodass im Ergebnis etwa 10 000 Besucher den Harres besucht haben dürften. Ein weiterer Indikator für den Erfolg einer Messe sei jedoch der Erfolg der Händler - diese seien vollauf zufrieden gewesen: Die nächste Harres-Schau sei bereits ausgebucht, so Leibensperger.

Eine kaum noch überschaubare Vielfalt an Möglichkeiten und Angeboten lud die Besucher dazu ein, überall "reinzuschnuppern". Das Warenangebot reichte von Betten über Sportbekleidung, Kachelöfen, Fenster und Türen bis hin zu Automobilen. Neben reinen Warenständen gab es eine große Zahl an Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, die ihre Leistungen offerierten und in Beratungsgesprächen weiterhalfen - sicher kam so auch der eine oder andere Auftrag zustande. Um die einzelnen Stände herum hatte der Veranstalter ein Rahmenprogramm zusammengestellt: Vorträgen von Experten zum Thema Mietrecht oder Burnout konnte man im Seminarraum beiwohnen, auf der Harres-Bühne fanden mehrere Modenschauen statt, sowohl für Kinder- als auch für Erwachsenenmode. Das St. Leon-Roter Fitnessstudio Fit & Fun beteiligte sich ebenfalls mit einer Vorführung.

Ein besonderer Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem inzwischen allgegenwärtigen Thema "Energie": Wärmedämmung, energieeffiziente Heiztechnik, Elektromobilität und Solarstrom waren die Themen. Ein weiterer Fokus lag auf dem Thema Gesundheit: Zahlreiche Gesundheitsanbieter und auch ein Seniorenheim stellten sich vor.

Zudem gab es zwei "historische" Attraktionen: So hatte das Museum "Autovision" aus Altlußheim einige seiner ältesten Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt, darunter einige der frühesten Automobile, die je gebaut wurden. Zudem demonstrierten Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte St. Leon-Rot originalgetreu mit den entsprechenden Gerätschaften die Zigarrenherstellung, die lange Zeit für viele St. Leon-Roter Erwerbsgrundlage war. Ältere Besucher schwelgten an diesem Stand in Erinnerungen, während jüngere neugierig zuschauten. Auch für die Kleinen war einiges geboten: ein eigener Messekindergarten, der großen Zulauf hatte, eine Hüpfburg, Kasperletheater und Kinderschminken. Ein Messecafé, mehrere Imbissstände und das Harres-Restaurant sorgten für die Bewirtung.