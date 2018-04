Wiesloch. (GW) Der erste Sonntag im Jahr, an dem Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad die Menschen ins Freie locken, ist eigentlich eine denkbar schlechte Voraussetzung für eine Veranstaltung in geschlossenen Räumen. Doch die vielen Weinfreunde der Region stimmten am Sonntag mit den Füßen ab und füllten das Palatin den ganzen Tag über. So avancierte das zwölfte Wieslocher Weinfestival zu einem Publikumsmagneten für Genießer. Den ganzen Tag über herrschte Hochbetrieb: 22 Weingüter aus den Anbaubereichen Kraichgau und Badische Bergstraße präsentierten ihre Köstlichkeiten. Dabei war meist der Jahrgang 2012 im Angebot. Zudem erinnerte ein Stand an den Wieslocher Weinbaupionier Johann Philipp Bronner und die Hotelfachschule Heidelberg war mit einem Aromapfad und einer Weißburgunder-Verkostung vertreten war. Die Palatin-Küche sorgte für kulinarische Schmankerl.

Zur Eröffnung kam auch viel Prominenz. Palatin-Geschäftsführer Klaus-Michael Schindlmeier freute sich bei der Eröffnung, dass sich das Weinfestival beim Publikum fest etabliert habe. Landrat Stefan Dallinger erinnerte daran, dass der Rhein-Neckar-Kreis auch ein Weinlandkreis sei. "Daher ist es eine besondere Freude für mich, das 12. Wieslocher Weinfestival eröffnen zu dürfen", so der Landrat. Wieslochs OB Franz Schaidhammer wies auf die Vielfalt der angebotenen Weine hin.

Die Gäste wurden diesmal gleich doppelt königlich begrüßt. Zum einem wünschte die erste Deutsche Gastrokönigin Valentina Durstberger, die ihr Handwerk im Palatin erlernt, den Gästen einen schönen Aufenthalt, zum anderen war in diesem Jahr auch hoher Besuch aus Mannheim zu Gast. Zum 400-jährigen Jubiläum des Maimarkts war Pfalzgraf Johann mit Gefolge und natürlich stilecht in historischen Kostümen nach Wiesloch gekommen, um das Weinfestival zu eröffnen, aber auch Werbung für den Maimarkt zu machen. Auch die Kurpfälzische Weinkönigin Tina und ihre Prinzessin Sofia gaben sich die Ehre.

Die vielen Hundert Besucher konnten dann bei den Weinerzeugern die Neuheiten des letzten Jahrgangs verkosten. Dabei ging es aber nicht nur ums Probieren, sondern auch darum, mit den Winzern ins Gespräch zu kommen. Und dies nutzten viele: Die Fragen reichten vom Anbau bis hin zur Präsentation der Gewächse. Für Weingutbesitzer Bernd Hummel aus Malsch war die Veranstaltung wieder ein Erfolg: "Wir hatten hier ein sehr gutes Publikum", meinte er. Friedhelm Koch vom gleichnamigen Weingut in Dielheim sah es ähnlich. "Die Besucher waren sehr gut vorbereitet und haben sich ihre Weine zum Verkosten gezielt gesucht. Viele hatten sich auf eine Rebsorte vorher festgelegt und so die Unterschiede der einzelnen Betriebe kennengelernt", erklärte er.

Neben den für die Region traditionellen Rebsorten wie Weiß- oder Grauburgunder, Riesling, Auxerrois oder Spätburgunder gab es auch nicht Alltägliches wie Sauvignon Blanc, Blauer Limberger, Merlot oder füllige Cuvées zu verkosten. Dabei war festzustellen, dass die Breite der angebotenen Gewächse auf einem hohen Niveau war. Nicht fehlen durften natürlich die prickelnden Winzersekte und Seccos.

Interessant war auch wieder der von der Hotelfachschule aufgebaute Aromapfad. Hier konnte man Aromen wie Passionsfrucht oder Zimt erschnuppern, die sich auch in den Weinen wiederfinden. Am Bronner-Stand des Winzerkellers gab es nicht nur die gleichnamigen Weine, Stadtapotheker Dr. Adolf Suchy erklärte auch das Wirken des Wieslocher Weinbaupioniers. Also alles in allem wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, die dank der guten Organisation des Palatins reibungslos über die Bühne ging.