Mühlhausen. (rka) Bei unzähligen Konzerten in Deutschland und Frankreich in den letzten 35 Jahren hat der bekannte Chansonnier, Liedermacher, Autor, Komponist und Interpret Marcel Adam seine Fangemeinde begeistert. Wo immer er auftrat, wie auch jetzt bei "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen, erwies sich der lothringische Künstler als Publikumsmagnet. Sicher auch deshalb, weil seine Lieder Geschichten aus dem Leben erzählen. Angereichert mit hintergründigem Humor und Feingefühl lassen die Songs keinen seiner Zuhörer unberührt. Mit ihnen pflegt er auch einen intensiven Blickkontakt. Man spürt die lange Bühnenerfahrung und die künstlerische Reife. Ob solo oder im Trio mit dem virtuosen Christian di Fantauzzi an Knopfakkordeon oder Saxofon sowie Gitarrist Christian Conrad, Marcel Adam ist ein Ohrenschmaus.

Stets hat der sympathische Sänger und Komponist überraschende Songs im Gepäck. Dabei leugnet er keineswegs seine Wurzeln und interpretiert deutsche und französische Chansonklassiker meisterlich. Mit seiner ausdrucksvollen Stimme gibt er jedem Lied eine Ausdruckskraft voller Gefühle. Dank der inneren Spannung regt jeder Song zum Nachdenken an. Seine Lieder sind aber auch eine Aufforderung, positiv nach vorne zu blicken, wie er es im Lied von Vicky Leandros ausdrückt: "Ich liebe das Leben."

Ungewöhnlich, und doch angemessen, beginnt Marcel Adam mit einem Gedenken an die Terroropfer mit dem Lied: "Paris wacht auf". Man sei geschockt, werde sich aber in der freien Art zu denken "nicht kleinkriegen lassen". Zu den Ritualen, die sich zwischen dem Künstler und seinem begleitenden Duo "Fine Equipe" entwickelt haben, gehören zwei französisch interpretierte Eröffnungslieder, "zum Warmwerden" wie Marcel bemerkt. Im nächsten Lied blickt er liebevoll auf seine lothringische Heimat und seine "Oma Anna" zurück, die ihn großgezogen hat. Das Lied "Es Onna uf de Bonk" erzählt, wie Oma abends mit den Frauen der Nachbarschaft vor dem Haus saß. Dabei wurde "ebbes geknuddelt und ganz viel geschwätzt". Der Junge hörte gut zu, sammelte all die Geschichten, die das Leben schrieb, zauberte französische, deutsche, saarländische und lothringische Texte vom Feinsten, beispielsweise das "Lied vom Brunnen", der seinem Dorf als Kühlschrank diente.

Fein unterscheidet der Künstler zwischen seiner Heimat Lothringen und dem Elsaß: Das seien zwei Welten. Adam experimentiert mit seiner Muttersprache und gewinnt dadurch ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten, wie bei seinem "engagierten Lied" vom "Osterhasen". Mit der Frage "Hochdeutsch könnt ihr a?" verabschiedet sich Marcel Adam von der Mundart und wendet sich in mehreren Liedern den zwischenmenschlichen Beziehungen zu. Dabei jongliert er geschickt zwischen Melancholie, Romantik, Lebensfreude, Temperament, Komik, frecher Satire und liebenswert verpackter Sozialkritik. Neben eigenen Stücken verwendet er auch Melodien, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Viel Gefühl legt Adam in den Song "Unsere Zeit rinnt durch unsere Hände".

Immer wieder singt er das "Hohelied auf die Frauen". Seine Seitenhiebe ernten Widerspruch im Saal: "Männer sind viel sensibler als Frauen", oder "Die meisten Liebeslieder sind von Männern geschrieben". Doch im "Liebeslied an meine Frau Claudia" gibt er sich versöhnlich, ebenso mit "Das kann niemand so wie du" der Gruppe "Karat", im Sehnsuchtslied "Kilimandscharo" von Andrea Berg und in "Sie beißt und kratzt" von Dirk Busch. Das Publikum lernt aber auch den Sozialkritiker Marcel Adam kennen, der kompromisslos Missstände aufzeigt, wie in Konstantin Weckers "Sag nein!" Anschließend steigert er sich in seiner "Predigt des Tages": "Was ich nicht akzeptiere: wenn Christen dumme Sprüche über Migranten machen."

Vor allem die "Musette", diese typisch französischen Akkordeonklänge, aber auch die Tangos "Lisboa" (Lissabon) und "Le coeur vulcan" (Das Vulkanherz) begeistern das Publikum. Grandios vorgetragen wird dies von Christian di Fantauzzi in sensationeller Geschwindigkeit. Genauso fabelhaft beherrscht er Melodica und Saxofon. Der gebürtige Italiener aus Frankreich - übrigens mit 17 Jahren schon Weltmeister auf dem Akkordeon - schenkt seinen Zuhörern nur ab und zu ein verschmitztes Lächeln. Der Saarländer Christian Conrad ist der Jüngste im Trio und zupft und schlägt gekonnt die Saiten der Konzert- und E-Gitarre sowie der Mandoline.

Marcel Adam bekennt sich als Christ und untermauert das mit Dietrich Bonhoeffers Lied und Gedicht "Von guten Mächten wunderbar geborgen". "Liebe ist wie ein Messer, das dir im Herzen brennt" heißt es in "Die Rose", einem der schönsten Lieder an diesem Abend. Das Publikum verabschiedet das Trio mit stehendem Applaus. Als Zugabe setzt Adam noch ein Chanson drauf, als seine Kollegen schon die Bühne verlassen haben.