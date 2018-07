Die Gemeindeverwaltung, der Investor und die Initiative ''Rettet den Löwen'' wollen sich gemeinsam an einen Tisch setzen. Foto: Pfeifer

Dielheim. (rö) Zum wiederholten Mal war die Zukunft des Traditionsgasthauses "Zum Löwen" Thema im Dielheimer Gemeinderat. Nachdem zwischenzeitlich eine Begehung durch ein Ingenieurbüro stattgefunden hatte, wurde dem Gremium und den rund 80 Besuchern der Sitzung eine erste Beurteilung der statischen Substanz des Gebäudes vorgelegt. Am Ende wurde beschlossen, dass sich nun die Gemeindeverwaltung, der in der Sitzung anwesende Investor und die Initiative "Rettet den Löwen" gemeinsam an einen Tisch setzen wollen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Nicht-öffentlich hatte der Gemeinderat im September letzten Jahres den Verkauf des Anwesens bereits beschlossen, diese Entscheidung im November aber revidiert.

Diplomingenieur Wendelin Schrüfer schilderte dem Gemeinderat die ersten Ergebnisse der Begehung. "Wir schätzen die Substanz als sehr marode ein", fasste er seine Ausführungen zusammen. Dazu gehörte unter anderem, dass sowohl im Obergeschoss als auch im Dachgeschoss "keine gefahrlose Begehung" möglich sei. Die Empfehlung des Fachmanns: "Die Räumlichkeiten müssen gesperrt werden." Als Beispiele führte er morsche Dielenbretter, Holzpfosten und Deckenbalken an. Am Dach komme erschwerend hinzu, dass die "Standsicherheit unter voller Schneelast zweifelhaft" ist. Zum Fundament stellt Schrüfer fest: "Das Haus ist nach Westen oder Südwesten abgekippt oder abgesackt." Der Ingenieur sagte auch, dass nach seiner Erfahrung die Schäden, die auf den ersten Blick zu sehen sind, "nur die Spitze des Eisbergs" seien. Seine Einschätzung: Man werde nicht umhinkommen, "das Gebäude komplett abzutragen". Am Haus sei "jahrzehntelang nichts gemacht worden, man hat es sehenden Auges zerfallen lassen".

Für Schrüfer wäre nun der nächste Schritt der Versuch, die Kosten zusammenzustellen. Noch könne man keine seriöse Aussage dazu treffen, was es kosten würde, den vielfach angesprochenen Gastraum oder die fürs frühere Ortsbild als typisch geltende Fassade zu erhalten. Auch Jürgen Neidig, der Investor, erklärte, ihm fehlten derzeit die Zahlen, wie hoch die Sanierungskosten wären oder wie weit sich die Gemeinde daran beteiligen würde. Er stellte aber klar: "Ein Abriss und Neubau kämen mir entgegen." Das hatten auch seine ursprünglichen Planungen vorgesehen, denen der Gemeinderat im September ja noch zugestimmt hatte.

Architekt Gerd-Uwe Soder stellte diese Pläne kurz für die Öffentlichkeit vor. Dazu gehören neue Geschosshöhen, Barrierefreiheit und die Nutzbarkeit des ersten Obergeschosses, um "einen wirtschaftlichen Betrieb" zu ermöglichen, eine moderne Küche und ein Biergarten. Man habe einen ersten Entwurf "abgespeckt", so der Architekt, damit sich das neue Gebäude besser in die Umgebung einfügt. "Es muss auch für den Investor wirtschaftlich sein", sagte Soder.

Fast alle Gemeinderäte meldeten sich mit ihrer Sicht der Dinge zu Wort, zu Beginn der Sitzung hatten sich auch mehrere Vertreter der Initiative "Rettet den Löwen" geäußert, die per Flugblatt bereits mögliche Verwendungszwecke für das Haus vorgeschlagen hatte (die RNZ berichtete).

Ob man sich letztlich fürs Konzept des Investors entscheidet, ob die Gemeinde oder die Interessensgruppe den Erhalt des Gebäudes selbst in die Hand nimmt oder ob es vielleicht sogar doch noch eine Kompromisslösung gibt, sollen nun die Gespräche ergeben.