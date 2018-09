Die Baumaterialien sind hochwillkommen: Auch dank der Spenden aus unserer Region können drei Bergdörfer in Nepal nach der Erdbebenkatastrophe den Wiederaufbau starten. Foto: privat

Dielheim. (rnz) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal, bei dem Ende April 8800 Menschen starben und über 22.000 verletzt wurden, hatten Annette Steimer-Sherpa aus Dielheim und ihr Mann Ang Zangbu Sherpa, der aus Nepal stammt, um Hilfe für die Erdbebenopfer gebeten. Sie wollten ihre Unterstützung auf das Solu-Khumbu-Gebiet konzentrieren, die Heimat von Ang Zangbu Sherpa, und dort Aufbauhilfe leisten. Jetzt berichten sie abschließend über ihr Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" für insgesamt drei Bergdörfer.

Auch dank der Spenden aus der Region konnten alle Familien und Bewohner der beiden Bergdörfer Jorsalle und Benkar mit Baumaterialien bedacht werden, berichtet Familie Sherpa. Damit sei es den Menschen möglich gewesen, ihre Übergangsunterkünfte zu errichten beziehungsweise inzwischen auch den Wiederaufbau ihrer Häuser zu betreiben. Mit den restlichen Spendengeldern werde man den Bau einer Gemeindehalle auf dem Schulgelände in Moju, einem weiteren Bergdorf im Solu-Khumbu-Gebiet, unterstützen. Diese Bitte wurde von den Dorfbewohnern an die Dielheimer Familie herangetragen. Die Halle soll im Falle einer Katastrophe Schutz und Notunterkunft für bis zu 200 Menschen dieser drei Dörfer bieten und generell für Hochzeitsfeste, Beerdigungen, Schul- und Sportveranstaltungen, Gemeindeversammlungen und Ähnliches zur Verfügung stehen. Mit dem Bau wird nach den Wintermonaten, im Frühjahr 2016, begonnen.

In einem handschriftlichen Schreiben haben sich die Dorfbewohner ganz herzlich bei allen Menschen aus der Region für ihre großzügigen Spenden bedankt, die ihnen wieder eine Perspektive für ihr Leben gegeben haben, berichtet Familie Sherpa weiter. Die Menschen hätten in den letzten Monaten hart gearbeitet, um Wege und Wanderrouten für die Touristen wiederherzustellen - für viele Familien ist das die einzige Einnahmequelle neben der Landwirtschaft. Umso trauriger sei nun die schlimme Versorgungskrise, welche die Regierung durch die schnelle Verabschiedung einer sehr kontroversen Konstitution den so schon genug gestraften Menschen aufbürde. Es bleibe zu hoffen und zu wünschen, dass die leidgeprüfte Bevölkerung Nepals endlich wieder zur Normalität zurückfinden möge.

Wer weiterhin einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten möchte, kann laut Familie Sherpa die Projekte im Bildungs- und Gesundheitssektor der "Deutsch-Nepalesischen Hilfsgemeinschaft" unterstützen. Die Organisation arbeitet in den vom Erdbeben am schlimmsten betroffenen Gebieten und ist für jede Zuwendung sehr dankbar. Weitere Informationen: www.dnh-stuttgart.org.