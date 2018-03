Dielheim. (rö) Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Planfeststellungsbeschluss zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim beschäftigt (die RNZ berichtete mehrfach). Tenor war, dass man durch die Stellungnahmen in den Jahren 2006 und 2009 vor allem in puncto Lärmschutz wesentliche Verbesserungen erreicht hat. Zwar hat die Gemeinde nicht all ihre Ziele erreicht - das betrifft besonders die auf Gemarkung Balzfeld geplante Betriebsumfahrt (eine Autobahnausfahrt für Straßenmeisterei, Polizei und Rettungsdienste), an deren Verwirklichung der Bund festhalten will. Dennoch wurde beschlossen, den Planfeststellungsbeschluss zu akzeptieren und keine Klage zu erheben. Diese Entscheidung fiel bei einer Enthaltung von Michael Schneider (SPD).

"Mit dem Lärmschutz können wir im Wesentlichen zufrieden sein", sagte Bürgermeister Hans-Dieter Weis. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören insgesamt vier Kilometer Lärmschutzwände (darunter eine Wand auf dem Autobahndamm über das Erlenbachtal, an der sich die Gemeinde mit 250 000 Euro finanziell beteiligt) und 5,8 Kilometer sogenannter "Flüsterasphalt". Das soll für die Bürger in Dielheim, Horrenberg, Balzfeld, Rauenberg und Wiesloch eine spürbare Lärmreduzierung bringen, teilweise um bis zu zehn Dezibel.

Nachdem sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann jüngst gegen die Verwendung des offenporigen Asphalts ausgesprochen hatte (RNZ vom 24. April, Seite Südwest), weil dieser zu teuer sei und nur eine vergleichsweise kurze Haltbarkeit habe, herrschte Unsicherheit, ob der versprochene lärmmindernde Straßenbelag auch wirklich kommen wird. Bürgermeister Weis hat sich deshalb bereits schriftlich ans Verkehrsministerium gewandt. Derzeit gehe man davon aus, "dass alles so umgesetzt wird, wie es im Planfeststellungsbeschluss steht - sonst müssten wir uns wehren", so der Bürgermeister.

Angesprochen wurde auch die Frage der künftigen Überwachung: Der Bund müsse der Gemeinde auf Anfrage nachweisen können, dass der offenporige Asphalt noch mindestens fünf Dezibel Lärmerleichterung bringt, so Bauamtsleiter Jürgen Laier. Sei das nicht der Fall, müsse der Belag ausgetauscht werden.

Nicht glücklich waren Verwaltung und Rat darüber, dass keine Wildschutzzäune angebracht werden sollen, dass die Bedenken zur Brücke über die K 4170 nach Rauenberg kein Gehör fanden (hier wünscht man sich aus Sicherheitsgründen schon länger eine breitere Durchfahrt) und dass die Betriebsumfahrt bei Balzfeld nach wie vor kommen soll. Allerdings war man sich einig, dass in diesen Punkten auch eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss wohl nichts mehr bewirken könne. Lieber, so der Tenor, spart man sich das Geld und verwendet es nach Fertigstellung aller Maßnahmen (voraussichtlich frühestens Ende 2017) im Bedarfsfall für zusätzlichen Lärmschutz. Und in Sachen Betriebsumfahrt will man zumindest darauf achten, dass daraus nicht irgendwann eine reguläre Autobahnausfahrt wird und kein "Schleichverkehr" entsteht.